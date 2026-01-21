El dólar cierra en S/ 3.357 y mantiene tendencia a la baja: ¿La coyuntura influirá en su valor los próximos días? [INFORME]

El precio del dólar en el Perú continúa mostrando una tendencia estable. Al cierre de la última jornada, la moneda estadounidense se situó en un precio de S/ 3.357, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A pesar de la incertidumbre que suele generar la política local, los expertos coinciden en que el valor del billete verde depende hoy más de lo que ocurre fuera del país que de los ruidos políticos internos.

El factor internacional: un dólar debilitado

Según el reporte de Renta4, el dólar ha mostrado debilidad a nivel global, especialmente frente al euro. Esta situación se debe a un aumento en las tensiones geopolíticas y la incertidumbre comercial generada por Estados Unidos.

"Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles aranceles a países europeos (...) reavivaron la incertidumbre sobre la política comercial", señala Renta4. Este escenario ha llevado a los inversionistas a alejarse del dólar, provocando que su valor caiga en diversos mercados, incluido el peruano.

¿Influye la crisis política peruana?

El panorama político está marcado por el cuestionamiento a José Jerí, quien asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional siendo presidente del Congreso. Actualmente, Jerí enfrenta tres mociones de censura presentadas por diversas bancadas tras revelarse que mantuvo reuniones extraoficiales con un empresario chino.

Frente a ello, muchos ciudadanos se preguntan si la inestabilidad del gobierno actual podría disparar el precio del dólar en los próximos días. Sin embargo, Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), explica que los factores externos tienen un peso mucho mayor que la coyuntura local en este momento.

Macedo señala que, incluso ante escenarios de inestabilidad política en el Perú, no se espera un incremento importante en el tipo de cambio.

"Estos factores externos pesan mucho más de lo que podría estar ocurriendo localmente", afirma el economista. Además, destaca que el mercado percibe al actual gobierno como uno de transición con una fecha de término cercana, lo que ayuda a mantener la calma.

¿Qué esperar a futuro?

Para el economista del IPE, el verdadero foco de atención de los analistas e inversionistas no es la crisis actual, sino las elecciones del 2026.

Macedo advierte que, en un entorno preelectoral, el precio del dólar podría sufrir variaciones temporales: "Dependiendo de los candidatos que finalmente sean elegidos y pasen a segunda vuelta, puede haber una mayor percepción de riesgo y un incremento momentáneo en el tipo de cambio". No obstante, recalca que la perspectiva general sigue siendo de estabilidad hacia la baja debido al contexto internacional.

En resumen, mientras el panorama externo siga debilitando al dólar, es poco probable que la política peruana cause grandes saltos en el precio de la moneda en el corto plazo.

El mercado se negoció hoy con un mínimo de S/ 3.356 y un máximo de S/ 3.360, confirmando que, por ahora, el sol peruano mantiene su firmeza.

Julio Velarde en Davos: "Nueve presidentes y el tipo de cambio no se mueve"

En sintonía con este análisis, el presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, destacó la resiliencia de la moneda peruana durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos 2026.

Velarde recordó ante líderes globales que, a pesar de la inestabilidad institucional, el sol se ha mantenido firme: "Hemos tenido nueve presidentes y el tipo de cambio casi no se ha movido", afirmó el banquero central. Según explicó, incluso en los momentos de mayor tensión, las variaciones apenas llegan al 1 % y se corrigen al día siguiente, lo que demuestra que los fundamentos económicos del país están blindados frente a las crisis políticas.

Para el titular del BCRP, esta estabilidad no es casualidad, sino el resultado de la independencia de los bancos centrales, que permite mantener políticas monetarias firmes sin ceder a las presiones de los gobiernos de turno.

Velarde incluso fue un paso más allá al comparar la situación peruana con la de potencias como Estados Unidos, señalando que mientras allá existe incertidumbre por posibles cambios en aranceles, en el Perú se han respetado las mismas reglas tributarias y tratados comerciales por décadas.

Esta predictibilidad y el respeto al Estado de derecho son, según Velarde, lo que realmente sostiene la confianza de los inversionistas por encima del ruido en el Congreso o el Ejecutivo.