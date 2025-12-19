¿Cómo se movería el tipo de cambio hacia el 2026? Las expectativas de Julio Velarde

¿Qué pasará con el dólar al 2026? Velarde explica los factores que lo sostienen | Fuente: RPP

Ante las recientes fluctuaciones de la moneda estadounidense y las proyecciones de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), respondió a RPP y dio a conocer cómo se podría mover el dólar de cara al 2026.

A pesar de la depreciación observada frente a otras monedas principales, el dólar mantiene una resistencia notable. Velarde explicó que esto se debe a que "el dinero ha seguido ingresando a Estados Unidos", particularmente hacia el mercado de renta fija y acciones vinculadas a la inteligencia artificial, donde las proyecciones de inversión de EE. UU. "multiplican al resto del mundo".

En ese sentido, mencionó que la mayoría de los bancos de inversión consideran que, si el dólar continúa depreciándose, será a un "ritmo menor del que ha habido hasta ahora".

La visión del BCR sobre la estabilidad macroeconómica

Más allá de las fluctuaciones diarias, Velarde subrayó que el rol del BCR y la fortaleza macroeconómica del país han sido el "escudo" frente a la crisis. Según el funcionario, esta solidez es lo que ha evitado que la inestabilidad política de la última década derive en un desastre económico mayor.

"Esa fortaleza macro... si no hubiera existido, habría un costo bastante alto para toda la economía", sentenció, vinculando directamente la estabilidad del mercado con el bienestar social y la prevención del desempleo.

Velarde concluyó que, aunque el entorno externo es incierto y las monedas como el euro o el renminbi chino muestran comportamientos dispares, la prioridad para el Perú debe ser mantener la "conciencia de los costos que puede acarrear la consecuencia fiscal", pues la disciplina en las cuentas públicas es lo que finalmente respalda la confianza en la moneda nacional.

El factor de la Reserva Federal (Fed)

Un punto importante en el movimiento de las divisas es la política monetaria de Estados Unidos. Velarde explicó que, aunque el mercado espera recortes, las proyecciones de la Reserva Federal no son tan "agresivas" como algunos anticipan.

Según el titular del BCR, "la tasa de largo plazo que espera el Fed es 3 %", lo cual se descompone en una tasa real del 1 % sumada a una inflación objetivo del 2 %. No obstante, advirtió que estos datos están sujetos a cambios, especialmente ante el próximo relevo de miembros en dicha institución.