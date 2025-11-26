¿Dólar por las nubes? La cotización de S/ 4.45 que Google mostró por equivocación

Google mostró por error una cotización de S/ 4.45, generando alarma entre los usuarios. Sin embargo, el tipo de cambio oficial del BCRP se mantuvo estable, lejos de esa cifra. Aquí te explicamos qué ocurrió y cuál es el precio real del dólar.
¿El dólar a S/ 4.45? Una presunta subida histórica del tipo de cambio en el Perú generó incertidumbre entre los usuarios, quienes se toparon con esta información al realizar búsquedas en Google. Cabe señalar que, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) el billete verde cerró en S/ 3.373 el último martes 25 de noviembre.