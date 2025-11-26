¿Dólar por las nubes? La cotización de S/ 4.45 que Google mostró por equivocación

Error de información de Google. | Fuente: Google

Se trata de un error del principal motor de búsqueda, que mostró un tipo de cambio distinto al oficial. La cifra de S/ 4.45 permaneció visible por aproximadamente tres horas, desde las 11:30 p. m. del martes 25 de noviembre hasta las 2:30 a. m. del miércoles 26, momento en que la plataforma corrigió la información.

Precio del dólar

En los últimos días, el dólar ha mostrado una tendencia estable, moviéndose entre S/ 3.36 y S/ 3.38.

Martes 18: S/ 3.373

Miércoles 19: S/ 3.381

Jueves 20: S/ 3.381

Viernes 21: S/ 3.389

Lunes 24: S/ 3.384

Martes 25: S/ 3.373

¿Dónde veo el tipo de cambio del día?

Para evitar confusiones y consultar el tipo de cambio real, puedes ingresar a la web oficial del BCRP o visitar RPP.PE/Economía.