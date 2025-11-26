Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Dólar por las nubes? La cotización de S/ 4.45 que Google mostró por equivocación

Google difundió un tipo de cambio incorrecto.
Google difundió un tipo de cambio incorrecto. | Fuente: Composición RPP
Jossie Pérez Saldaña

por Jossie Pérez Saldaña

·

Google mostró por error una cotización de S/ 4.45, generando alarma entre los usuarios. Sin embargo, el tipo de cambio oficial del BCRP se mantuvo estable, lejos de esa cifra. Aquí te explicamos qué ocurrió y cuál es el precio real del dólar.

¿El dólar a S/ 4.45? Una presunta subida histórica del tipo de cambio en el Perú generó incertidumbre entre los usuarios, quienes se toparon con esta información al realizar búsquedas en Google. Cabe señalar que, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) el billete verde cerró en S/ 3.373 el último martes 25 de noviembre.

Error de información de Google.
Error de información de Google. | Fuente: Google

Se trata de un error del principal motor de búsqueda, que mostró un tipo de cambio distinto al oficial. La cifra de S/ 4.45 permaneció visible por aproximadamente tres horas, desde las 11:30 p. m. del martes 25 de noviembre hasta las 2:30 a. m. del miércoles 26, momento en que la plataforma corrigió la información.

Precio del dólar

En los últimos días, el dólar ha mostrado una tendencia estable, moviéndose entre S/ 3.36 y S/ 3.38.

Martes 18: S/ 3.373

Miércoles 19: S/ 3.381

Jueves 20: S/ 3.381

Viernes 21: S/ 3.389

Lunes 24: S/ 3.384

Martes 25: S/ 3.373

¿Dónde veo el tipo de cambio del día?

Para evitar confusiones y consultar el tipo de cambio real, puedes ingresar a la web oficial del BCRP o visitar RPP.PE/Economía.

Video recomendado
Tags
Precio del dólar Google BCR

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA