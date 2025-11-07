Precio del dólar Perú y tipo de cambio hoy 07 de noviembre del 2025

Política monetaria y estabilidad económica del Perú

Además de supervisar el tipo de cambio, el Banco Central de Reserva del Perú tiene la misión de aplicar políticas monetarias que mantengan la inflación bajo control y aseguren un crecimiento económico sostenible. Esto incluye regular la cantidad de dinero en circulación y establecer tasas de interés referenciales para incentivar o enfriar la economía, según el contexto.

Estas acciones permiten que la economía peruana se mantenga equilibrada frente a shocks externos, como crisis internacionales o cambios en los precios de materias primas. Cuando el entorno económico es más estable, se reducen los riesgos financieros para familias, inversionistas y empresas.

Gracias a una política monetaria responsable y una vigilancia activa del tipo de cambio, Perú ha logrado mantener relativa estabilidad frente a la volatilidad internacional. Por eso, comprender el trabajo del BCRP y el comportamiento del dólar es vital para tomar decisiones informadas y proteger el bienestar económico personal y empresarial.