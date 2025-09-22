Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Precio del dólar Perú y tipo de cambio hoy 22 de septiembre del 2025

Sepa en cuánto se cotiza el dólar este 22 de septiembre.
Sepa en cuánto se cotiza el dólar este 22 de septiembre.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En Perú, el tipo de cambio para hoy lunes 22 de septiembre es de S/3.50 según el Banco Central de Reserva Del Perú.

¿Qué es el dólar y cuál es su importancia en Perú?

El dólar estadounidense es la moneda más utilizada en el comercio internacional y tiene un papel fundamental en la economía peruana. En nuestro país, gran parte de las operaciones comerciales y financieras, como los créditos hipotecarios, los ahorros y las importaciones, se realizan en esta divisa. Esto convierte al tipo de cambio del dólar en una variable crucial que influye directamente en la economía de los hogares y empresas.

Su uso extendido en el mercado local ha hecho que muchos ciudadanos estén pendientes de su cotización diaria. Cada variación en el precio del dólar puede alterar los costos de productos importados, influir en la inflación o modificar el poder adquisitivo de quienes ahorran en moneda extranjera. Por eso, su comportamiento es monitoreado constantemente por medios de comunicación, analistas y consumidores.

Tener claridad sobre qué es el dólar y cómo impacta en la economía nacional permite a los peruanos tomar decisiones más informadas. Ya sea al planificar una compra en el extranjero, tomar un préstamo o decidir en qué moneda ahorrar, conocer la relevancia del dólar es clave para mantener el equilibrio financiero personal.


Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
dolar peru Precio del Dólar Tipo de cambio Perú

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA