Precio del dólar Perú y tipo de cambio hoy 25 de febrero del 2026

¿Cómo afecta el dólar al bolsillo de los peruanos?

El tipo de cambio del dólar tiene una influencia directa en el costo de vida en Perú. Cuando el dólar sube, los productos importados —como electrónicos, combustibles o medicamentos— suelen volverse más caros. Esto puede generar un efecto en cadena que incrementa los precios en general, afectando la economía de las familias.

Además, quienes tienen deudas en dólares, como créditos vehiculares o hipotecarios, verán aumentadas sus cuotas si el tipo de cambio se eleva. Por otro lado, si alguien ahorra en dólares, podría beneficiarse de una subida, ya que su dinero valdría más en soles. Esta dualidad hace que muchos peruanos se mantengan atentos a cualquier variación en el mercado.

Por eso, es importante conocer cómo el dólar impacta en el día a día y cómo adaptarse a sus cambios. Estar informado permite planificar mejor los gastos, decidir en qué moneda realizar inversiones y entender cómo las variaciones del tipo de cambio pueden afectar los ingresos y egresos mensuales.