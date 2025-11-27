Últimas Noticias
Precio del dólar Perú y tipo de cambio hoy 27 de noviembre del 2025

Sepa en cuánto se cotiza el dólar este 27 de noviembre.
por Redacción RPP

En Perú, el tipo de cambio para hoy jueves 27 de noviembre es de S/3.37 según el Banco Central de Reserva Del Perú.

El rol del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es el organismo responsable de mantener la estabilidad monetaria del país. Una de sus funciones más importantes es intervenir en el mercado cambiario cuando detecta variaciones bruscas en el precio del dólar que podrían poner en riesgo la economía nacional. Aunque no controla el tipo de cambio de forma directa, actúa para suavizar movimientos extremos.

Estas intervenciones se realizan mediante la compra o venta de dólares en el mercado local, lo que permite estabilizar la moneda frente a presiones externas o internas. Además, el BCRP monitorea constantemente los indicadores económicos y ajusta sus decisiones en función de la coyuntura económica internacional y local.

Gracias a este papel activo, el Banco Central ayuda a proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y a brindar mayor previsibilidad a las empresas que dependen del comercio internacional. Su labor es fundamental para mantener un entorno económico confiable, especialmente en tiempos de incertidumbre financiera.

