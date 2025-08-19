Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Midagri admite baja cosecha de limón, pero descarta desabastecimiento: ¿Qué ocurrirá las próximas semanas?

Precio del limón sube por menor cosecha estacional, informa Midagri
Precio del limón sube por menor cosecha estacional, informa Midagri | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El Midagri explicó que el alza en el precio del limón es temporal y responde a la menor producción propia de los meses de agosto y septiembre. ¿Qué pasará las próximas semanas?

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el reciente incremento en el precio del limón se debe a factores estacionales propios del cultivo, reiterando que esta situación es temporal y que no habrá desabastecimiento.

Según el Midagri, aunque el limón es un cultivo permanente y se produce durante todo el año, tiene un ciclo fenológico anual que determina épocas de mayor y menor producción. Actualmente, en los meses de agosto y septiembre, el limón entra en una fase de menor cosecha, lo que reduce la oferta disponible en los mercados.

Este comportamiento estacional es conocido por productores y comerciantes, y es habitual que durante este periodo se registre un alza en los precios. La variación responde directamente a la ley de oferta y demanda: a menor oferta, los precios tienden a elevarse.

Actualmente, el precio del limón bordea los S/ 6 soles por kilo, lo que representa un leve aumento en comparación con el mismo periodo del año 2024. No obstante, los precios mayoristas reportan que el limón en bolsa se encuentra a S/ 2.50 soles el kilogramo y el limón sutil en cajón a S/ 2.72.

A pesar de que la producción se encuentra en su fase baja, no está detenida. Se espera que en las próximas semanas se inicie la recuperación de la oferta, lo cual hará que los precios tiendan a normalizarse progresivamente. El ministerio destacó que el mercado ha registrado comportamientos similares en años anteriores sin que ello afectara el abastecimiento general.



Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Midagri limón Precio del limón agro Piura

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA