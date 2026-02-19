Presidente Balcázar sobre Petroperú: “Es un problema técnico que lo manejaremos entre el Ejecutivo y Legislativo”

Balcázar señaló que, debido a su perfil vinculado a temas laborales, considera indispensable "consensuar" cualquier decisión sobre la empresa con los líderes políticos.

En su primera entrevista exclusiva para RPP tras asumir la presidencia de la República, José María Balcázar abordó la situación de la petrolera estatal Petroperú.

El mandatario enfatizó que, debido a lo reciente de su elección, el tema será analizado con profundidad técnica y mediante la búsqueda de consensos políticos.

“El caso Petroperú es un tema que no lo tengo manejado, porque acabo de de ser elegido, pero es un problema técnico que lo vamos a tratar con los asesores en el en el Ejecutivo y también el Legislativo. Necesitamos los peruanos, sentarnos, dialogar, técnicos, políticos y abogados que puedan permitir dar una solución", dijo en Ampliación de Noticias.

Asimismo, Balcázar anunció que se reuniría primero con los líderes políticos para consensuar entorno a este tema.

"(Petroperú) tiene parte laboral muy fuerte y en ese sentido este necesitamos consensuar. Voy a reunirme primero con los líderes, porque ellos son los que precisamente van a tener que recibir más tarde el caso de Petroperú, van a recibirlo de aquí a poquísimo tiempo y necesitamos entonces ponerle las líneas, las vigas maestras para que eso se pueda este llevar a cabo”, puntualizó.

Petroperú: una empresa en reorganización y con finanzas en rojo

Para entender el contexto y la pertinencia de que el reciente presidente Balcázar se pronuncie sobre el futuro de la petrolera estatal, es necesario precisar que Petroperú atraviesa una de las crisis más severas de su historia.

El 31 de diciembre de 2025, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia 010-2025, que ordena la reorganización patrimonial de la empresa para evitar su quiebra. Esta norma autoriza dividir los activos de la petrolera en "bloques autónomos" (que podrían incluir la Nueva Refinería de Talara) para facilitar la entrada de inversión privada.

La gestión de este proceso ha sido encargada a Proinversión, que ahora tiene el poder de decidir sobre la transferencia de activos y buscar operadores privados para las unidades de negocio. El objetivo es asegurar que el país no se quede sin combustible.

Aunque en 2025 Petroperú logró reducir sus pérdidas a $ 468.3 millones (frente a los más de 773 millones de 2024), su situación sigue siendo "en rojo". La empresa tiene deudas con proveedores que superan los $ 2,569 millonesy un capital de trabajo negativo de 1,558 millones de dólares, lo que significa que sus deudas a corto plazo superan sus recursos.

En esta línea, debido a la incertidumbre que genera la reorganización y el posible "troceo" de sus activos, la agencia Moody’s rebajó la calificación de Petroperú de B3 a Caa1. Esto significa que la empresa es ahora más vulnerable y le resultará más caro y difícil conseguir préstamos.

Como parte de la búsqueda de eficiencia, se ha aprobado una nueva estructura que implica la reducción de 954 puestos de trabajo. Este recorte no será solo mediante despidos, sino también eliminando plazas vacantes, no renovando contratos temporales y no cubriendo puestos de personas que se jubilen este año. Además, la alta dirección se simplificará, pasando de 28 a solo 19 gerencias.