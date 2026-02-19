Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Presidente José María Balcázar y Julio Velarde se reúnen en Palacio: ¿A qué hora y cuál es el objetivo?

Presidente Balcazar se reunirá con Julio Velarde, titular del BCRP, este jueves en Palacio de Gobierno.
Presidente Balcazar se reunirá con Julio Velarde, titular del BCRP, este jueves en Palacio de Gobierno. | Fuente: Composición de RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

A las 6:00 p. m., el presidente interino José María Balcázar Zelada se reunirá en Palacio con el titular del BCRP, Julio Velarde, para coordinar acciones que refuercen la estabilidad monetaria y la solidez financiera del país, en un contexto que exige señales claras de confianza económica.

El presidente de la república, José María Balcázar Zelada, recibirá hoy a las 6:00 p. m. al jefe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, en las instalaciones del Palacio de Gobierno.

Este encuentro oficial tiene como objetivo principal coordinar acciones que aseguren la solidez financiera del país.

Según la publicación realizada en la cuenta de X de la Presidencia del Perú, la reunión "reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria" y busca el "fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población".

Presidente Balcázar se reunirá con Julio Velarde
Presidente Balcázar se reunirá con Julio Velarde

La cita entre el mandatario y el titular del BCR se da en el marco de las actividades programadas de la presidencia para asegurar un entorno económico estable para todos los peruanos.

Video recomendado
Tags
Julio Velarde BCR economía peruana José María Balcázar

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA