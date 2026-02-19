Presidente José María Balcázar y Julio Velarde se reúnen en Palacio: ¿A qué hora y cuál es el objetivo?

El presidente de la república, José María Balcázar Zelada, recibirá hoy a las 6:00 p. m. al jefe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, en las instalaciones del Palacio de Gobierno.

Este encuentro oficial tiene como objetivo principal coordinar acciones que aseguren la solidez financiera del país.

Según la publicación realizada en la cuenta de X de la Presidencia del Perú, la reunión "reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria" y busca el "fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población".