Congreso: aprueban presupuesto del sector público para el año fiscal 2026

Una de las áreas clave que recibe atención en el Presupuesto 2026 es la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que se establece como una prioridad del Estado para el logro de resultados.

Por unanimidad, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó del Texto Sustitutorio del Proyecto de Ley 12255/2025-PE, que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Este Presupuesto 2026 asciende al monto de S/ 257 561 619 143,00 (doscientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y un millones seiscientos diecinueve mil ciento cuarenta y tres y 00/100 soles), lo que representa un incremento de S/ 5,761 millones respecto al 2025, equivalente a un crecimiento del 2,3 %. Este total respeta los límites globales establecidos y el principio de equilibrio presupuestario.

La ley rige desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, ciertos artículos, como aquellos relacionados con medidas de personal, el bono excepcional y la aprobación de lineamientos para la asignación por cumplimiento de metas en salud, entran en vigor al día siguiente de la publicación de la ley en el diario oficial El Peruano.

Distribución del gasto 2026

El monto total de este presupusto incluye recursos para el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, distribuidos entre gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda.

El texto aprobado detalla el uso del presupuesto de manera agregada por niveles de gobierno, pero también incluye asignaciones específicas para diversos sectores y programas. Entre ellos:

Salud : Se destinan más de S/ 2 535 millones para la continuidad del Aseguramiento Universal en Salud.

Justicia : Se asignan S/ 19.8 millones para fortalecer órganos jurisdiccionales y salas contenciosas.

Seguridad Ciudadana : Se establece un esquema de transferencia condicionada al cumplimiento de metas del Programa Presupuestal 0030.

Municipalidades y regiones: Se destinan incentivos económicos para mejorar la gestión local y la capacidad de ejecución de inversiones, por más de S/ 700 millones entre distintos programas.

El Congreso también autoriza a sectores como Trabajo, Vivienda y DEVIDA a realizar transferencias financieras específicas durante el año.

Una de las áreas clave que recibe atención es la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que se establece como una prioridad del Estado para el logro de resultados. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas coordinará con varios sectores (como el Ministerio del Interior, Justicia, Ministerio Público y Poder Judicial) para diseñar un Programa Presupuestal Orientado a Resultados específico para esta materia.

Principales modificaciones incluidas en el texto

El dictamen aprobado introduce varias flexibilidades y restricciones para el uso del presupuesto:

Modificaciones presupuestarias permitidas : Excepcionalmente para 2026, ministerios y entidades podrán mover recursos dentro de su sector para implementar políticas públicas, siempre sin pedir fondos adicionales.

Límites al gasto en personal : Se prohíben incrementos o rebalanceos que afecten partidas sensibles como CAS, SERUMS o consultorías.

Ejecución de inversiones : Se refuerza la exigencia de certificación presupuestal antes de entregar la buena pro y se establecen reglas estrictas de sostenibilidad y programación multianual.

Uso de recursos del canon y regalías: Gobiernos regionales y locales podrán financiar IOARR con estos fondos, luego de cumplir obligaciones pendientes.



