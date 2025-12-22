Presupuesto 2026 redujo recursos para infraestructura escolar por S/ 1 mil millones

El presupuesto público es una herramienta clave en la gestión de las finanzas públicas. La reciente aprobación del presupuesto 2026 reflejó un gasto público cada vez más rígido y una cada vez mayor intervención por parte de actores políticos como el Congreso.

Más remuneraciones, menos inversión

Para 2026, el presupuesto asciende a S/ 257 mil millones, el cual representa un avance moderado de 0.2 % en términos reales respecto al año previo. No obstante, es clave advertir acerca de la reasignación en los principales componentes, lo cual devela la priorización de los recursos del tesoro hacia determinados gastos.

En el próximo año, el presupuesto será más rígido, con una mayor participación de las remuneraciones, las cuales acapararán S/10 mil millones adicionales respecto al 2025. De estos, S/ 9.9 mil millones se incorporaron en el proyecto de presupuesto (agosto), los cuales se destinarían al sector Interior para mayor patrullaje policial, Salud para gestión de recursos humanos y Educación para contratación de docentes. De cara a la aprobación (noviembre) el Congreso agregó otros S/ 420 millones, de los cuales la mitad corresponden para su propia gestión administrativa. En un contexto de vulnerabilidad fiscal, los requerimientos de empleo público deben ser optimizados.

En contraste, en 2026, el gasto de capital perderá peso dentro del presupuesto. Esto se explica principalmente por menores recursos destinados a inversión pública por S/ 6.7 mil millones. El proyecto de presupuesto (agosto) concentró la reducción en un sector clave como Educación con S/ 1 mil millones menos para infraestructura escolar, en un contexto en el que la mitad de las escuelas públicas están en riesgo de colapso. Hacia la aprobación, se sumaron más reducciones de recursos en infraestructura productiva como la modernización de la carretera Chincheros en Cusco, proyecto clave para complementar la conectividad que otorgará el nuevo aeropuerto de la región.

Esta reorganización de las prioridades presupuestarias contrasta con la cada vez menor satisfacción con los servicios públicos. En la última década, la satisfacción con las escuelas públicas cayó de 55 % a 35 % y de carreteras cayó de 49 % a 26 %. El actual escenario no prioriza una mejor provisión de servicios.

En gasto corriente, el resto considera la reserva de contingencia, donaciones, transferencias y otros. En gasto de capital, el resto considera la reserva de contingencia, donaciones, transferencias, adquisición de activos financieros y otros. Inversión pública considera la categoría de adquisición de activos no financieros.

Perspectivas de vulnerabilidad fiscal

Estos cambios recientes en el presupuesto afectan la solidez de las cuentas públicas. El mayor peso de las remuneraciones resulta en un gasto cada vez más rígido dada la poca flexibilidad de esta categoría en el corto y mediano plazo. Es aquí donde se develan las contradicciones en anunciar un presupuesto que en términos reales se mantiene estable, pero cuyo componente de remuneraciones alcanzó una participación de 36%, un nivel máximo en más de dos décadas.

A esto, se suma un rol cada vez más preponderante del Congreso en desmedro del rol asumido por el MEF. En los últimos años, los ajustes incorporados por el Congreso se han vuelto más frecuentes. Para el presupuesto 2025 se alcanzó un máximo de 120 disposiciones introducidas, y para 2026 se registran 72. La gestión presupuestal actual conlleva riesgos importantes para la solidez fiscal del país, ya que puede afectar la estabilidad de los ingresos, además de limitar la capacidad de respuesta del Estado.