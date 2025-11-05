Presupuesto 2026 se aprobará antes del 30 de noviembre, anunció el MEF: ¿Cuál es el foco del Ejecutivo?

El Poder Ejecutivo dio a conocer que se presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2026, que asciende a S/ 257,562 millones, al Congreso de la República. Este monto se sustenta en una visión de disciplina fiscal y eficiencia en el gasto, según informó la Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, en CADE Ejecutivos 2025.

Como se recuerda, en la gestión de Dina Boluarte, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026 por S/ 257,562 millones y, actualmente, este proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

En su exposición, la titular del MEF sostuvo que "justo en este mes tiene que debatirse y hacia el 30 de noviembre, antes de esa fecha, tiene que aprobarse"; además, detalló que la columna vertebral del proyecto se basa en garantizar la culminación de obras en curso y aplicar reglas claras para la inversión descentralizada.

La mayor parte de los recursos está orientada a consolidar el desarrollo actual. Miralles precisó que el 77 % de este presupuesto está orientado a financiar proyectos de continuidad, con el objetivo de asegurar la culminación oportuna de los mismos.

Además, el diseño del presupuesto se alinea con el compromiso del gobierno de mantener la estabilidad fiscal. La meta es que "las normas que se aprueban en el presupuesto tienen que garantizar que están orientadas a generar mayor desarrollo económico".

Estas proyecciones se ven fortalecidas por la recuperación de los ingresos fiscales, con una proyección de crecimiento en la recaudación tributaria para el 2026 de S/ 10,000 millones adicionales.

La descentralización del presupuesto para el 2026

Uno de los ejes fundamentales del Presupuesto 2026 es la distribución de recursos a nivel subnacional. El 61 % del proyecto se destinará directamente a gobiernos regionales y locales.

No obstante, la ministra Miralles enfatizó que esta descentralización vendrá acompañada de estrictos mecanismos de control y seguimiento para garantizar la efectividad del gasto: "Es una descentralización del presupuesto, pero con metas".

Según la funcionaria, se han establecido "ciertas reglas para que se garantice entrega de hitos [...] contrastables para evitar que este presupuesto sea digamos usado a liberalidad por estas entidades".

Sectores que se priorizarán en el gasto 2026

El Presupuesto 2026 tiene cinco prioridades "claras" enfocadas en el bienestar de la población. La Ministra Miralles destacó estos pilares como esenciales para generar tranquilidad en las familias y reglas claras para invertir:

Seguridad ciudadana Salud Educación Protección social Conectividad

La promoción de la seguridad ciudadana es un tema central de la política de gasto, reforzado también por un programa de eficiencia que, en lo que resta del año, canalizará hasta S/ 10,000 millones prioritariamente al sector de seguridad.

En conclusión, el proyecto de presupuesto para 2026 busca utilizar la solidez macroeconómica del país—respaldada por una inflación baja, una deuda controlada, y el cumplimiento proyectado de la regla fiscal del 1.8 % del PBI hacia el 2026—para generar un entorno previsible que impulse el crecimiento y la inversión.