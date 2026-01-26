Producción de mango en Piura creció 55.8 % en 2025: ¿Qué zonas lideran y a qué mercados llega?

La región de Piura logró un hito histórico en su sector agrícola al superar las 535,000 toneladas métricas de mango durante el año 2025. Este incremento del 55.8 % respecto a años anteriores responde principalmente a una notable mejora en los rendimientos por hectárea y a la presencia de condiciones climáticas favorables que beneficiaron los cultivos en los valles de San Lorenzo y el Alto Piura.

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Agricultura Piura (DRAP), la producción exacta alcanzó las 535,407 toneladas métricas entre enero y diciembre del 2025. Este volumen representa una recuperación sustancial frente al periodo 2023-2024, años en los que la actividad se vio seriamente afectada por bajos rendimientos.

Duplicación de rendimientos y eficiencia agrícola

El salto productivo se fundamenta en la cosecha de 29,686 hectáreas de las más de 33,600 instaladas en la región. Un factor determinante fue el manejo agronómico adecuado, que permitió elevar el rendimiento promedio a más de 18 toneladas métricas por hectárea, duplicando las cifras registradas en 2023 (8.27 t/ha) y 2024 (9.03 t/ha).

En cuanto a la composición de los cultivos, Piura cuenta con un total de 33,483 hectáreas dedicadas al mango, donde destaca la variedad Kent, que abarca cerca del 90 % de la producción regional. Otras variedades presentes incluyen la Edward y el mango criollo, este último destinado mayoritariamente al consumo interno.

Expansión en mercados internacionales

El mango piurano continúa consolidando su alta aceptación en los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Para sostener este crecimiento y fortalecer el posicionamiento de la fruta, el Gobierno Regional de Piura mantiene un trabajo articulado con diversas instituciones estratégicas, entre las que se encuentran:

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Agromercado y los productores locales.

Este esfuerzo conjunto busca potenciar la competitividad de la cadena productiva y asegurar que el mango peruano mantenga sus estándares de calidad internacional. En un contexto económico más amplio, se observa también un optimismo en la actividad productiva nacional para el próximo año, con proyecciones de crecimiento del PBI peruano de entre 2.8 % y 3.5 % para el 2026.