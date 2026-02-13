Programa Mundial de Alimentos implementa estrategia para combatir el desperdicio de alimentos de mercados en el Perú

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está llevando a cabo una iniciativa para combatir el desperdicio alimentario de mercados en Perú, donde se estima que hasta un 47 % de la producción alimentaria no llega a ser consumida, según informó a RPP la representante de la organización en el país, Sarah Laughton.

A nivel mundial, agregó que se estima que al menos el 40 % de los alimentos producidos se desperdicia, y llamó a la reflexión, porque estas pérdidas tienen impacto "en tu billetera, en la sociedad y en el medio ambiente".

"Es un problema global. Como Programa Mundial de Alimentos, estamos interesados en aliviar el problema donde podemos, como personas comunes y corrientes, peruanos de pie, aliviar el problema que es en la fase como final de la cadena de suministro que tiene que ver con las cosas de nuestras acciones como consumidores", expresó en Ampliación de Noticias.

En esa línea, la representante del PMA recordó que en el Perú hay alimentos en buen estado que no llegan a venderse y posteriormente consumirse, por lo que dichos recursos deberían ser aprovechados mediante "redistribución a personas que lo necesitan".

"Muchas veces lo que tenemos es un problema logístico, porque este alimento, como menciono, son cantidades enormes. Hay mucho interés en donarlos y hay mucho interés en recibirlos, pero no hay tanto interés y mucha capacidad tampoco para transportarlos", indicó Laughton a RPP.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Iniciativa

Por ello, señaló que la labor del Programa Mundial de Alimentos es ofrecer un servicio logístico para la redistribución de los alimentos que no se vendieron, a través de entidades sociales que sí lo necesiten.

Para abordar el tema, el PMA ha lanzado la plataforma Kunka, diseñada para facilitar la recaudación de fondos y mejorar la logística de transporte de alimentos a familias vulnerables.

"Lo que buscamos con Kunka es destrabar el cuello de botella, en este caso cuello de botella logística. ¿Qué es Kunka? Kunka es una nueva plataforma digital de Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que es para recaudación de fondos, que permite y realmente que invita al peruano de pie a sumarse a iniciativas orientadas a reducir el hambre y la desnutrición en el país", declaró Laughton.

"Más que solicitar donaciones es invitar a las personas a sumarse a un tema que realmente debería interesarnos a todos dado que el desperdicio de alimento tiene un fuerte impacto ambiental, económico y social", agregó.