Anillo Vial Periférico: ¿Cuándo estará listo el megaproyecto que unirá Ate con el Callao en media hora?

¿Imaginas cruzar desde el distrito de Ate hasta el Callao en apenas media hora? Un trayecto que hoy, puede tomarnos hasta dos horas de vida perdidas en el tráfico. Esta es la promesa central del Anillo Vial Periférico (AVP), un megaproyecto de 3,400 millones de dólares que no solo busca mover autos, sino devolverle tiempo a más de 4.5 millones de personas.

El proyecto fue adjudicado por ProInversión en abril de 2024 al consorcio Cintra – Acciona – Sacyr y el contrato se firmó el 12 de noviembre de ese mismo año, sin embargo aún no se ven máquinas trabajando ni avance en las obras, ¿Por qué?

La respuesta radica en la compleja etapa de gestión de expropiación de terrenos y una transferencia de responsabilidades que recién se formalizó en febrero de 2026, cuando ProInversión asumió oficialmente el rol de concedente para intentar destrabar los procesos,.

Solo se cuenta con el 25 % de los predios expropiados

La construcción de un proyecto de tal magnitud no es inmediata. De hecho, desde Proinversión, han señalado que el esfuerzo se centra en aprobar estudios de ingeniería y, sobre todo, en la liberación de predios. Luis Gonzáles, Director del proyecto, indicó en Economía Para Todos de RPP la fase o tramos del proyecto y sus tiempos de ejecución.

Tramo 1: Estaría operativo a finales de 2029 .

Estaría operativo a finales de . Tramo 3: Entraría en funcionamiento en el 2030 .

Entraría en funcionamiento en el . Tramo 2: El más complejo de todos, recién vería la luz en el 2034,.

"En el 2034 tendremos los tres tramos operando", confirmó el funcionario, marcando una espera de casi una década para ver el anillo vial completo.

En este sentido, la principal razón de estos plazos tan extensos es el Tramo 2. No solo requiere infraestructura imponente —como dos túneles de 2 kilómetros cada uno (8 km en total por la doble boca)— sino que atraviesa zonas densamente pobladas donde hay involucradas unas 2,350 viviendas que el Estado debe adquirir.

A la fecha, el avance es modesto: solo se cuenta con el 25 % de los predios necesarios. Para agilizar este proceso, Gonzáles manifestó que se ha facultado al concesionario privado para que realice los pagos directamente a los propietarios, buscando reducir la burocracia estatal y alcanzar el 60 % para este 2026. Como incentivo, aquellos que acepten el "trato directo" recibirán un 20 % adicional sobre el valor de la tasación de su inmueble,.

Datos clave del proyecto

Peajes: Se ha confirmado que habrá un cobro de peaje por cada tramo recorrido.

Se ha confirmado que habrá un cobro de peaje por cada tramo recorrido. Carriles: La vía contará con 10 carriles en total: 6 de vía rápida concesionada y vías auxiliares libres de peaje para los vecinos.

La vía contará con en total: 6 de vía rápida concesionada y vías auxiliares libres de peaje para los vecinos. Inversión actual: Ya se han invertido cerca de 500 millones de soles únicamente en la adquisición del primer 25 % de los predios.

Ya se han invertido cerca de únicamente en la adquisición del primer 25 % de los predios. Conectividad: El anillo se enlazará con las Líneas 1, 2, 3 y 4 del Metro, el Metropolitano y el futuro teleférico.

Aunque el objetivo de ProInversión es intentar adelantar las metas, por ahora el Anillo Vial Periférico sigue siendo un proyecto que se juega en el terreno de los expedientes y las tasaciones, mientras los usuarios continúa esperando atrapados en el tráfico limeño.