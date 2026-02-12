Proinversión aprueba el plan de promoción para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú

En los próximos días, se realizará la presentación oficial de este Plan Marco para dar a conocer sus alcances y la metodología para la definición de los futuros planes específicos.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, aprobó el “Plan de Promoción para la Estabilización y Fortalecimiento de Petroperú S.A. mediante el proceso de Reorganización Patrimonial Integral”. Este documento se constituye como el primer plan de promoción o Plan Marco, diseñado para establecer las condiciones generales, estrategias y lineamientos base que regirán el proceso de recuperación de la empresa estatal.

Su aprobación es el paso previo indispensable que permitirá, posteriormente, estructurar y aprobar planes de promoción específicos para cada uno de los bloques patrimoniales que sean determinados técnicamente, asegurando así un proceso ordenado y gradual. De acuerdo con la evaluación técnica y legal realizada, este instrumento cumple con el marco normativo del Decreto de Urgencia N° 010-2025 y el Decreto Legislativo N° 674, constituyéndose como la vía idónea para restablecer la sostenibilidad de Petroperú.

La dirección del Proyecto de Reestructuración elaboró el diseño de la estrategia general, que posteriormente fue aprobado por la Dirección de Portafolio de Proyectos. Tras esta instancia técnica, el Plan fue validado por el Comité Pro Social+ mediante el Acuerdo N° 380-1-2026 y elevado a la Presidencia Ejecutiva para su ratificación, cumpliendo estrictamente con el mandato legal vigente y asegurando que las decisiones respondan a criterios técnicos de eficiencia y transparencia.

La medida busca incorporar inversión privada especializada para fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa de la compañía, garantizando en todo momento la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional.

Asimismo, se establece expresamente que la ejecución de este Plan Marco y sus derivados tiene como objetivo la generación de valor y no implicará una reducción o afectación del patrimonio de la empresa, salvaguardando así la solidez estructural que respalda los compromisos con acreedores y bonistas.

