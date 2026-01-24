Proinversión autorizó la contratación de Deloitte para la reorganización patrimonial de Petroperú

Según Proinversión, Deloitte cuenta con una reconocida trayectoria internacional en reestructuración financiera y en el acompañamiento a empresas estatales del sector hidrocarburos, y desempeñará un rol estrictamente técnico, asesorando de acuerdo con los lineamientos y decisiones del Estado peruano.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) autorizó la contratación de la consultora internacional Deloitte para apoyar el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú.

La medida busca ordenar la estructura financiera y operativa de la empresa estatal, fortalecer su sostenibilidad y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país.

El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, destacó que la selección de Deloitte concluye la primera fase del proceso, desarrollado bajo un cronograma técnico exigente que asegura decisiones oportunas y alineadas con las mejores prácticas internacionales.

“Desde el primer día, realizamos un trabajo exhaustivo y altamente técnico, evaluando alternativas, contrastando experiencias internacionales y analizando distintos enfoques de reorganización patrimonial. La firma seleccionada reúne solvencia técnica, trayectoria comprobada y experiencia real en procesos complejos de reestructuración de empresas estatales estratégicas”, afirmó.

De acuerdo con un comunicado de Proinversión, Deloitte, que cuenta con una reconocida trayectoria internacional en reestructuración financiera y acompañamiento a empresas estatales del sector hidrocarburos y de otras industrias clave, desempeñará un rol estrictamente técnico, asesorando bajo los lineamientos y decisiones del Estado peruano.

El trabajo comenzará con la elaboración de un plan estructurado que permitirá implementar el mandato del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, facilitando una toma de decisiones gradual y basada en evidencia, orientada a la recuperación y sostenibilidad de Petroperú.

"La reorganización patrimonial no implica privatización"

Proinversión aseguró que el proceso se desarrollará con total transparencia y comunicación constante. “Los avances y las decisiones relevantes serán informados oportunamente a la ciudadanía y a los actores involucrados, en coordinación estrecha con Petroperú y los sectores competentes”, precisó Del Carpio.

Asimismo, la agencia, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, enfatizó que las medidas adoptadas respetarán la normativa laboral vigente y los derechos de los trabajadores, priorizando la continuidad de operaciones esenciales y la preservación del empleo en actividades estratégicas.

"La reorganización patrimonial no implica privatización ni liquidación de Petroperú, sino un proceso de ordenamiento financiero y operativo responsable, orientado a asegurar su viabilidad, su rol como empresa estatal estratégica y la seguridad energética del Perú", concluyó Proinversión.