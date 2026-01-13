ProInversión buscaría concesionar la Refinería de Talara, un activo valioso que hoy opera en números rojos

La Refinería de Talara, considerada la joya tecnológica de Petroperú, se encuentra en el centro del debate sobre la reestructuración de la estatal petrolera. Durante una entrevista en Economía Para Todos por RPP, Ángel Delgado, director del proyecto de reestructuración en ProInversión, aunque el activo es de altísimo valor tecnológico, su situación financiera es crítica debido a la pesada carga de deuda que arrastra.

Un activo de lujo en "números rojos"

A pesar de ser una de las refinerías más modernas de la región, ocupando los primeros puestos en tecnología, actualmente se clasifica como un activo en "rojo" dentro del balance de la empresa. Delgado utiliza la analogía de un cesto de manzanas para explicar que la Refinería de Talara es una "manzana contaminada", no por su operatividad, sino por su estructura financiera.

"Lamentablemente... está siendo contaminada producto de que se le ha cargado una estructura de deuda bastante fuerte", explicó Delgado, detallando que el flujo positivo que genera la refinería no es suficiente para cubrir los costos fijos de operación ni el servicio de la deuda contraída para su modernización.

La estrategia: Gestión privada sin privatización

El plan de ProInversión para rescatar la refinería no implica su venta. El directivo fue enfático al descartar cualquier intención de privatización, asegurando que la titularidad del activo permanecerá siempre en manos del Estado peruano.

Lo que se busca es un operador internacional especializado que asuma la gestión bajo un modelo similar al de una concesión.

"Lo que vamos a buscar muy seguramente es que venga un operador internacional que conozca la tecnología para que le pueda sacar el máximo valor a este activo", señaló Delgado. Con este cambio, el privado aportará su know-how y, lo más importante, asumirá los riesgos operativos y financieros, evitando que cualquier ineficiencia sea trasladada a los impuestos de los ciudadanos.

Próximos pasos para el bloque Talara

La Refinería de Talara será tratada como un bloque patrimonial independiente dentro del plan de promoción que ProInversión espera tener listo en un plazo acelerado de 30 días. Se espera que, al separar los activos rentables de los que tienen problemas de deuda, se pueda blindar la operación mediante un fideicomiso mientras se selecciona al mejor operador mediante un concurso transparente.

Con esta intervención de "cirujanos de altísimo valor" —como denomina Delgado a los consultores internacionales—, se espera que la Refinería de Talara deje de ser una carga para el tesoro público y comience a operar de manera eficiente antes de agosto de este año.