"Las empresas más importantes recurren a capital privado": Proinversión descartó la privatización de Petroperú

El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, dijo que la reorganización de Petroperú busca asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa estatal.

El Gobierno, a través de un decreto de urgencia, dispuso un plan de reorganización patrimonial de Petroperú con el objetivo de frenar las pérdidas económicas que la empresa estatal arrastra desde hace varios años y garantizar la continuidad de sus operaciones.



Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos sobre una posible privatización encubierta, escenario que ha sido descartado por el Ejecutivo. El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, sostuvo que el proceso no implica la venta de la petrolera estatal, sino una "reestructuración" empresarial orientada a "preservar su valor" y hacerla sostenible en el tiempo. "En este momento tenemos una empresa que, en su momento, fue rentable, pero dejó de serlo", dijo durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV.



El alto funcionario explicó que Petroperú acumula pérdidas constantes desde hace al menos cinco años, lo que ha obligado al Estado a realizar aportes de capital que superan los 17 000 millones de soles, un monto mayor al presupuesto anual de ministerios como Salud o Educación.



"Y, a pesar de eso, la empresa sigue teniendo pérdidas operativas; es decir, no logra cubrir sus gastos operativos. Y, finalmente, un acto de bastante responsabilidad de este Gobierno tomó una decisión que todos esperábamos: vamos a organizar la empresa y a Proinversión se le ha dado ese rol. En verdad, hay activos importantes en Petroperú que no están siendo eficientemente gestionados", expresó.



Según Del Carpio, sin una intervención urgente, Petroperú solo hubiese resistido "muy pocos meses" más. Precisó que la compañía enfrenta serios problemas de liquidez y que desde hace cuatro meses no cumple con los pagos a sus proveedores, situación que ponía en riesgo el suministro de servicios básicos como energía, seguridad y provisión de crudo.



"Esta noticia (en referencia a la reorganización) es algo que también muchos de ellos esperaban. Todos necesitaban un plan serio para hacer sostenibles las operaciones de Petroperú", enfatizó.



Como parte del plan, Proinversión asumirá la tarea de ordenar los activos de la compañía estatal mediante la separación de sus unidades de negocio en bloques patrimoniales, con el fin de evitar que las pérdidas de unas áreas afecten a otras. Entre estos activos se encuentra la Refinería de Talara, cuyo costo de construcción ascendió a unos 6 000 millones de dólares. Al respecto, Del Carpio refirió que estos bloques podrán ser gestionados a través de una sociedad de propósito especial y fideicomisos, lo que permitirá atraer capital privado sin que el Estado pierda la propiedad.



"Las empresas más importantes, cuando crecen, recurren a capital privado. No quiere decir que deje de ser una empresa del Estado", afirmó el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, quien comparó el proceso con experiencias similares en empresas como Petrobras, en Brasil.



"Se parece más a una concesión"

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, respaldó la decisión del Gobierno.



Indicó que los estados financieros de Petroperú reflejan una situación crítica: al 30 de septiembre de 2025, el pasivo corriente de la empresa duplicaba su activo corriente, lo que evidencia su incapacidad para cumplir con "obligaciones de corto plazo".



“Se le inyectaba plata una y otra vez y la empresa seguía en situación de pérdida", señaló Zapata a RPP TV.



No obstante, coincidió en que el proceso no constituye una privatización, ya que la norma permite la participación de operadores privados "para que, de forma eficiente, se encarguen de la operación y mantenimiento de los bloques de activos" de Petroperú.



"Eso supondría Asociaciones Público-Privadas (APP), no precisamente una privatización, porque una privatización es la venta del activo y ya el Estado sale del todo, lo que sucedió con Telefónica, con las empresas de distribución eléctrica", explicó.



"Se parece más a una concesión, en todo caso. No se están vendiendo los bloques patrimoniales", añadió.