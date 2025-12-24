Proinversión está próximo a formalizar proyecto de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, dice Luis Del Carpio

El director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, informó sobre los proyectos de infraestructura que la entidad está próxima a formalizar en las próximas semanas. En diálogo con RPP, el funcionario también destacó los avances logrados en el transporte urbano masivo y la expansión de la red ferroviaria nacional.

"Los proyectos nuevos que tiene Proinversión en cartera que se formalizan en estas semanas son las Líneas 3 y 4 del Metro, el tramo del ferrocarril Lima-Ica, vamos a trabajar también el tren Lima-Barranca", precisó.

Destacó que también se tiene en la mira el proyecto Choquequirao, en Cusco, en el que se instalará el servicio de teleféricos para mejorar la accesibilidad a este punto turístico y que supone una inversión de S/ 772 millones. "Transformará la vida de muchos peruanos y genera mucha expectativa en el mundo", expresó.

Otro de los puntos abordados fue la falta de planificación en la conectividad entre las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima. Del Carpio reconoció la necesidad de corregir este diseño para que los usuarios realicen el trasbordo sin salir del sistema y anunció una solución técnica y legal.

"Estamos trabajando en una adecuación del contrato que deberíamos firmar en mayo o junio, con lo cual primero se eleva la capacidad de la Línea 1 de 600 mil a un millón de pasajeros para poderla empatar perfectamente con la Línea 2. Lo segundo es generar una estación que estamos trabajando con el Ministerio de Transportes y la Autoridad de Transporte Urbano", manifestó.

Sistema de APP para obras

En respuesta a cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de Asociaciones Público-Privadas (APP) sobre los acuerdos de gobierno a gobierno, Del Carpio señaló que bajo el primer modelo se garantiza que el Estado ejecute "más obras en menos tiempo" mediante el financiamiento de los usuarios.

Para el director de Proinversión, en los últimos años "hubo un exceso" en el uso y la promoción de los convenios de obra pública a través del modelo de gobierno a gobierno, pues al ser un país con muchas restricciones, la capacidad para financiar obra pública y la capacidad de endeudamiento son limitadas.

"Por ese motivo la APP en este momento es la solución para eso y no solamente por lo que es ahora, sino porque siempre lo ha sido. Si los peruanos recordamos cuál es la infraestructura que tenemos el día de hoy, que funciona, que está operando, vamos a llegar a una conclusión, son las APP", aseguró.

Anunció que la entidad se encuentra trabajando en la ampliación de la capacidad vial de la Panamericana Sur, una de las arterias más importantes para la conectividad de Lima con el sur del país.

Así, confirmó que se gestiona la implementación de un tercer carril en un tramo clave de la autopista desde Pucusana hasta Cerro Azul, con el objetivo de descongestionar el tráfico en temporadas de alta demanda.

"Ese es un acuerdo de incorporación en cartera que tengo con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Esto se va a concretar en los próximos meses. Lo mismo vamos a hacer con el tramo que va desde Ancón hasta Pativilca, con el fin de convertir eso en una autopista real que permita seguridad y transitabilidad también de ferrocarriles", declaró.

Del Carpio también mencionó intervenciones en Trujillo, Chiclayo y la vía de evitamiento de Chimbote, además del Anillo Vial Periférico en Lima.