ProInversión impone cláusula anticorrupción obligatoria en contratos APP: se anularán si se comprueban actos ilícitos

El Consejo Directivo de ProInversión aprobó la incorporación obligatoria de una cláusula anticorrupción en los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP). Esta medida busca asegurar que los procesos de inversión privada se mantengan libres de irregularidades y sobornos.

¿En qué consiste el compromiso?

Bajo esta nueva normativa, las empresas concesionarias deben declarar formalmente que ni ellas, ni sus accionistas, directores o empleados, han realizado actos ilícitos para obtener beneficios.

Según detalla el acuerdo, el Concesionario asegura que sus representantes no han "pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer... ningún pago o comisión ilegal a alguna autoridad" relacionada con la adjudicación o ejecución del contrato.

Sanciones y terminación de contrato

La medida establece consecuencias para quienes violen este compromiso. Si se verifica que una empresa ha sido condenada o ha reconocido la comisión de delitos de corrupción, el contrato "quedará resuelto de pleno derecho", lo que significa su terminación inmediata.

Además de perder el proyecto, las empresas infractoras enfrentarán castigos económicos:

Una penalidad del 10 % del monto de liquidación del contrato.

del monto de liquidación del contrato. La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento .

. La pérdida de cualquier derecho a recibir indemnizaciones por daños y perjuicios, ya que el documento especifica que la terminación por esta causal "no genera ningún derecho de indemnización a favor del Concesionario".

Aplicación inmediata

Esta disposición, formalizada mediante el Acuerdo N° 164-1-2026-CD, no solo afectará a los proyectos futuros, sino que será de "aplicación a los procesos en curso".

Con esto, las autoridades competentes y comités especiales deberán adoptar acciones inmediatas para que todos los procesos actuales cumplan con este nuevo estándar de integridad.