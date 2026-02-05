Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

ProInversión impone cláusula anticorrupción obligatoria en contratos APP: se anularán si se comprueban actos ilícitos

ProInversión impone cláusula anticorrupción obligatoria en contratos APP
ProInversión impone cláusula anticorrupción obligatoria en contratos APP | Fuente: Freepick
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

ProInversión exigirá una cláusula anticorrupción obligatoria en los contratos APP. Las empresas deberán declarar que no incurrieron en sobornos o actos ilícitos. El incumplimiento implicará la resolución inmediata del contrato, multas económicas y la pérdida de garantías e indemnizaciones.

El Consejo Directivo de ProInversión aprobó la incorporación obligatoria de una cláusula anticorrupción en los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP). Esta medida busca asegurar que los procesos de inversión privada se mantengan libres de irregularidades y sobornos.

¿En qué consiste el compromiso?

Bajo esta nueva normativa, las empresas concesionarias deben declarar formalmente que ni ellas, ni sus accionistas, directores o empleados, han realizado actos ilícitos para obtener beneficios.

Según detalla el acuerdo, el Concesionario asegura que sus representantes no han "pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer... ningún pago o comisión ilegal a alguna autoridad" relacionada con la adjudicación o ejecución del contrato.

Sanciones y terminación de contrato

La medida establece consecuencias para quienes violen este compromiso. Si se verifica que una empresa ha sido condenada o ha reconocido la comisión de delitos de corrupción, el contrato "quedará resuelto de pleno derecho", lo que significa su terminación inmediata.

Además de perder el proyecto, las empresas infractoras enfrentarán castigos económicos:

  • Una penalidad del 10 % del monto de liquidación del contrato.
  • La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
  • La pérdida de cualquier derecho a recibir indemnizaciones por daños y perjuicios, ya que el documento especifica que la terminación por esta causal "no genera ningún derecho de indemnización a favor del Concesionario".

Aplicación inmediata

Esta disposición, formalizada mediante el Acuerdo N° 164-1-2026-CD, no solo afectará a los proyectos futuros, sino que será de "aplicación a los procesos en curso".

Con esto, las autoridades competentes y comités especiales deberán adoptar acciones inmediatas para que todos los procesos actuales cumplan con este nuevo estándar de integridad.


Video recomendado
Tags
APP ProInversión

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA