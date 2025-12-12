Últimas Noticias
Proinversión inicia ejecución del Parque Industrial de Ancón con inversión de más de US$ 1 200 millones

Acto público del proceso de adjudicación del Parque Industrial de Ancón.
Acto público del proceso de adjudicación del Parque Industrial de Ancón. | Fuente: Proinversión
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según Proinversión, esta iniciativa es el proyecto más importante de Lima norte y generará más de 120 000 nuevos puestos de trabajo.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción y la Municipalidad de Ancón anunciaron la adjudicación e inicio de ejecución del Parque Industrial de Ancón (PIA), el proyecto más importante de Lima norte que tendrá una inversión de más de US$ 1 200 millones y se construirá sobre más de 1 300 hectáreas.

El director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, dijo que esta obra será "el primer puerto seco del Perú" y se convertirá en "un gran hub comercial y logístico" que se conectará con el aeropuerto internacional Jorge Chávez y los puertos de Chancay y Callao.

Según Proinversión, la adjudicación del proyecto al consorcio Junefield Ancon Industrial Park se concretó siguiendo un proceso ordenado y transparente, conforme al cronograma establecido, y marca un paso clave para fortalecer la infraestructura que impulsa la inversión y la competitividad.

"Más de 400 000 personas se verán beneficiadas con esta infraestructura moderna que permitirá agilizar despachos aduaneros, almacenamiento, consolidación de mercancías y operaciones comerciales para toda la zona norte de la capital", remarcó el organismo en un comunicado.

El Parque Industrial de Ancón albergará a más de 200 empresas, organizadas en una red que dinamizará las exportaciones, el movimiento de carga y la actividad productiva del país.

En palabras del ministro de la Producción, César Quispe, el diseño de este proyecto permitirá "la generación de encadenamientos productivos" y que pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan abastecer a empresas tractoras, impulsando la transferencia tecnológica, el valor agregado y la creación de más de 120 000 nuevos puestos de trabajo.

