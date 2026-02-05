Provías Nacional dice que anuló contrato de asistencia técnica con PMO Vías, pero el acuerdo con Francia continúa vigente

La directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, negó la cancelación unilateral del acuerdo de Gobierno a Gobierno con Francia para la ejecución de obras viales clave, como la nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el puente homónimo que funcionaría como el principal acceso al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

En una entrevista para el programa La rotativa del aire - edición noche de RPP, afirmó categóricamente que el acuerdo con el país europeo no ha sido suspendido ni afectado. Precisó que se resolvió el contrato con la empresa EGIS VIA,

―integrante del grupo económico EGIS― que prestaba servicios como Oficina de Gestión de Proyectos (PMO Vías) para los proyectos de infraestructura.

"Pero eso no impacta de ninguna manera en el acuerdo de Gobierno a Gobierno con Francia y mucho menos impacta en la ejecución de los proyectos que tenemos en curso", remarcó.

Según la alta funcionaria, la decisión de separar a la compañía se fundamenta en cuestionamientos éticos y legales de alcance internacional. Detalló que, en noviembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la inhabilitación de la empresa EGIS VIA por "ciertas conductas y actos prohibidos" por parte de organismos internacionales.

"A partir de esto iniciamos toda una investigación que determina que efectivamente esta empresa ha sido sancionada por el BID y el Banco Mundial. Y además tenía en París, el Tribunal de París, un acuerdo con Fiscalía por cohecho pasivo, sobornos a funcionarios y que esta práctica se ha repetido en Argelia, India, Panamá, y eso está debidamente documentado. Es por esa razón que nosotros hemos decidido resolver este contrato con EGIS y pedirle a la Embajada de Francia que nos presente a otra empresa con esa categoría internacional, pero con la solvencia técnica y ética que nosotros necesitamos para estos proyectos", señaló.

La directora ejecutiva de Provías Nacional afirmó que el grupo EGIS ha "reconocido la comisión de estos actos prohibidos", por lo que Provías Nacional tiene el caso "debidamente sustentado" para proceder con la resolución.