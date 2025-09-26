Tras 19 años, Proyecto Olmos pasa al Gobierno Regional de Lambayeque: así transformó la economía del norte

Tras casi dos décadas de operación, la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) entregó oficialmente la infraestructura hídrica del Proyecto Olmos al Gobierno Regional de Lambayeque. La transferencia se concretó este jueves 25 de septiembre al culminar el contrato de Asociación Público-Privada (APP) suscrito con el Estado Peruano.

El proyecto consistió en la construcción y operación del túnel trasandino y la presa Limón. Esta infraestructura permite trasvasar las aguas del río Huancabamba, desde la cuenca del Atlántico, para dar vida a las tierras áridas de Olmos en la costa del Pacífico.

El trabajo entre el Gobierno Regional de Lambayeque, el Poder Ejecutivo, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), la CTO y las empresas privadas permitió:

La irrigación de 24 mil hectáreas .

. La generación de 70 mil empleos directos .

. Sacar de la pobreza a 45 mil personas cada año.

El Proyecto Olmos ha multiplicado la inversión de 1 a 7. La inversión inicial de 500 millones de dólares en obras de infraestructura catalizó una inversión agroindustrial privada de 3,500 millones de dólares. Esto, a su vez, ha impulsado exportaciones cercanas a los 1,000 millones de dólares anuales, posicionando a Lambayeque como la cuarta región agroexportadora del país.

Al formalizar la entrega, la CTO aseguró haber cumplido con todas sus obligaciones contractuales, financieras y operativas. La infraestructura se entrega al Estado en estado operativo y con las bases técnicas listas para un futuro recrecimiento de la presa Limón hasta los 85 metros de altura.