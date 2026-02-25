Proyectos para un noveno retiro de fondos de pensiones frenaría la intención de los bancos para competir con las AFP, advierte SBS

El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, señaló que la falta de "predictibilidad" en el mercado desincentiva a los inversionistas interesados en administrar fondos de pensiones bajo el nuevo marco de la reforma previsional.

El titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, advirtió que los actuales proyectos de ley para un noveno retiro de fondos estarían dificultando la llegada de nuevos competidores al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Según el funcionario, la falta de reglas claras a largo plazo impide que las entidades financieras tomen decisiones de inversión para entrar a competir con las AFP. Espinoza explicó que, aunque existen empresas interesadas en este nuevo esquema, la insistencia de nuevos retiros genera incertidumbre.

"No ha habido ninguna solicitud formal, solo han habido algunas conversaciones. Hay que tener en cuenta que cuando eso se reguló, coincidió con la ley que salió del octavo retiro y también hay que tener en cuenta que en este momento haya un proyecto, por lo menos más de un proyecto que establecen un noveno retiro, lo cual evidentemente le quita predictibilidad a un mercado. Si hay algún inversionista que está interesado en administrar fondos de pensiones y no sabe si van a haber fondos de pensiones, es difícil tomar una decisión y entiendo que eso puede estabilizarse cuando ya se defina que no van a haber más retiro" manifestó ante la consulta de RPP.

Bajo la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley 32123) y la reciente Resolución SBS 04225-2025, el mercado se abrió para que bancos, financieras y empresas de seguros puedan administrar fondos de pensiones a través de una Línea de Negocio Adicional (LNA). Para ingresar, estas entidades deben cumplir con altos estándares de solvencia y una clasificación de fortaleza financiera no menor a B+.

Los proyectos en el Congreso

Actualmente, el Congreso de la República tiene en agenda tres proyectos de ley que buscan autorizar un noveno retiro extraordinario de hasta 4 UIT (aproximadamente S/ 21,400). Estas iniciativas, impulsadas por las bancadas de Perú Libre, Podemos Perú y el congresista Alfredo Pariona, argumentan la necesidad de dar liquidez a los ciudadanos frente al alza del costo de vida y la pobreza.

Sin embargo, expertos en el sector han calificado estas propuestas como "populistas y antitécnicas". El abogado laboralista César Puntriano señaló que este noveno retiro representa un "disparo al pie de la reforma", ya que atenta directamente contra la ley que buscaba garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones prohibiendo retiros parciales o totales.

Asimismo, el economista Melvin Escudero advirtió que, de aprobarse, el costo fiscal será inmanejable a largo plazo, pues el Estado deberá asumir la manutención de quienes se queden sin fondos a través de programas como Pensión 65.