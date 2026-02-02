¡No todo se queda en Perú! Chancay mueve carga china con destino a Chile y Colombia, perfilándose como hub portuario

El Terminal Portuario de Chancay ha transformado el panorama del comercio exterior peruano en su primer año de operación. Durante el 2025, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) logró recaudar un total de S/ 1,037,512,464 debido al dinamismo de este megapuerto, consolidándolo como un eje estratégico para la economía nacional.

Este desempeño permitió que la Intendencia de Aduana de Chancay escalara hasta la sexta posición a nivel nacional en términos de recaudación aduanera. El flujo comercial fue intenso en el segundo semestre del año, periodo en el que se concentró el 60 % de los ingresos, siendo octubre el mes más productivo con S/ 121.3 millones.

Motores de la recaudación y flujo comercial

La importación de vehículos, principalmente de procedencia asiática, fue el mayor contribuyente con S/ 247.1 millones. Otros rubros principales incluyeron los graneles (S/ 233.3 millones) y la maquinaria (S/ 217.5 millones). En total, 1,873 importadores canalizaron sus operaciones a través de esta infraestructura durante el año.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, resaltó el impacto positivo de la gestión en el terminal: “El desempeño del puerto de Chancay demuestra cómo una infraestructura moderna, acompañada de una gestión aduanera eficiente, contribuye a dinamizar el comercio, fortalecer la recaudación y mejorar la competitividad del país”.

Chancay como "Hub" regional: El valor del transbordo

Más allá de las fronteras nacionales, Chancay se ha posicionado como un nodo logístico relevante en la costa del Pacífico. Durante el 2025, se movilizaron 126,384 TEU de transbordo, teniendo como origen principal China y como destino diversos terminales marítimos de la región.

Por su parte, el viceministro de Economía, Gerardo López, subrayó la importancia de este fenómeno tras una visita reciente al puerto. Según el funcionario, el puerto ya está actuando como un centro de conexión para otros países vecinos:

“Casi la mitad de operación que tiene el puerto de Chancay, en movimiento de contenedores, la mitad son contenedores que están de tránsito, que son transbordo. No son importaciones que llegan a Perú para quedarse, son exportaciones hacia otro país. Eso nos permite confirmar que se convertirá en un hub portuario”.

López precisó que estas operaciones de tránsito sirven a destinos como Chile y Colombia, y destacó que el potencial conjunto entre el Callao y Chancay supera al de cualquier otro sistema portuario en el continente.