Puerto de Corío: APN niega irregularidades en la autorización de viabilidad y aseguran transparencia

Como se recuerda, la APN suspendió luz verde al Puerto de Corío, tras las denuncias de “tráfico de licencias” y conflicto de intereses, por parte del gobernador de Arequipa.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad encargada de supervisar los puertos en el Perú, a través de un comunicado público rechazó las afirmaciones sobre posibles irregularidades en la autorización temporal del proyecto del Terminal Portuario de Corío.

La APN aseguró que sus procedimientos buscan la idoneidad técnica del proyecto y la transparencia absoluta

Según el comunicado, la APN ha otorgado únicamente una autorización temporal de viabilidad para el Terminal Portuario de Corío, que se ubicará en Punta de Bombón, provincia de Islay, Región Arequipa. Esta autorización tiene una duración de tres años y su propósito es permitir la realización de estudios técnicos.

De acuerdo a la entidad, esta autorización temporal no implica que se haya dado el permiso final para empezar las obras. Los estudios técnicos serán evaluados en una etapa posterior por la misma APN, y solo después de esa revisión se podrá autorizar la ejecución de la construcción. La APN enfatiza que estos procedimientos buscan asegurar la idoneidad técnica del proyecto y evitar cualquier irregularidad.

Como se recuerda, la APN ha suspendido los efectos de una decisión previa sobre este proyecto. Esto se debe a una propuesta del Consejo Regional de Arequipa (CER), que planteó que el desarrollo del Terminal Portuario de Corío se realice bajo la modalidad de una Asociación Público-Privada (APP).

Para determinar si esta nueva propuesta es la mejor opción, la APN realizará un análisis de costo-beneficio. Este estudio definirá si la modalidad de Asociación Público-Privada beneficia el interés público.

La APN ha señalado que analizará tanto los aspectos económicos como técnicos para elegir la mejor alternativa para el proyecto. Además, se coordinará con diferentes entidades públicas y privadas con el fin de que Arequipa y el sur peruano mejoren su competitividad y avancen en su desarrollo.