Puerto de Paracas avanza a convertirse en eje logístico del sur: balance del 2025 y proyecciones al 2026

El Terminal Portuario General San Martín, conocido como el Puerto de Paracas, cerró el año 2025 con cifras récord que lo posicionan como un motor fundamental para el comercio exterior peruano. Al término del año pasado, el terminal logró movilizar más de 90,000 TEU (contenedores de 20 pies) y 3.3 millones de toneladas de carga general.

Estas cifras representan un crecimiento promedio del 42 % en el movimiento de contenedores y del 18 % en carga general durante los últimos dos años.

De acuerdo con el gerente general del puerto, César Rojas, este avance es el resultado de un desarrollo constante que tuvo puntos de quiebre significativos. El primero fue la modernización del terminal en 2020, que permitió superar las dos millones de toneladas de carga general. El segundo hito ocurrió en 2023, con el ingreso de la naviera Mediterranean Shipping Company, factor decisivo para el impulso del segmento de contenedores.

Mirando hacia el futuro cercano, el puerto ya ha trazado un plan de inversiones de $ 35 millones que se ejecutarán entre 2026 y 2027. Este capital se destinará a la Etapa 3 del proyecto, que incluye:

La adquisición de una grúa pórtico STS y tres grúas de patio RTG .

y . Equipamiento especializado para la atención de carga general.

Ampliación de las áreas de almacenamiento y manejo de contenedores.

El objetivo de incorporar al menos una nueva línea naviera a las seis que operan actualmente.

Para el cierre de 2026, se espera movilizar más de 100,000 TEU y alcanzar cerca de cuatro millones de toneladas de carga general, lo que supondría un crecimiento superior al 10 % respecto a los resultados de 2025.