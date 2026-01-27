Del muelle al crecimiento: El potencial económico de los puertos peruanos [INFORME]

Durante el último año, los puertos peruanos han mostrado un dinamismo clave para la economía. En 2025, el movimiento de carga marítima alcanzó cerca de 70 millones de toneladas métricas, un crecimiento de casi 9 % frente al año anterior y más del doble de lo registrado hace quince años.

Este avance es relevante porque los puertos concentran casi todas las exportaciones del país. Así lo afirmó Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE):

"Durante este último año, los puertos del país han movilizado 70 millones toneladas métricas de carga, un crecimiento importante, cerca de 9 % respecto al año pasado. Duplica lo que hemos visto en los últimos 15 años porque los puertos concentran casi todas las exportaciones. Todos los productos que salen del país, pero también reciben cerca del 80 % de lo que ingresa. Son la puerta de entrada para conectarnos con el resto de la economía mundial".

Pero el impacto de los puertos no se queda solo en las cifras de comercio exterior. Su desarrollo también se refleja en el empleo y en la actividad productiva de las regiones, tanto en el norte como en el sur del país.

Los terminales portuarios generan miles de empleos técnicos directos, pero además impulsan sectores como la agroexportación y la minería, que dependen del acceso eficiente a los mercados internacionales.

"Los puertos son un polo dinamizador de las economías, no solo la economía nacional o de la economía de Lima, sino las economías de las mismas regiones, porque aparte del empleo que generan los mismos puertos, también conectan los sectores como agro, como minería, con el mundo, entonces les permiten producir más, exportar y eso genera empleo, inversión. Los puertos del norte como Paita, como Salaverry, dinamizan el agro. Puertos como Ilo también dinamizan las exportaciones mineras", sostuvo Macedo.

Este crecimiento viene acompañado de una fuerte apuesta en el sector portuario. Para este año se espera el inicio de obras en proyectos como Marcona, en Ica; la adjudicación del puerto de Chimbote, en Áncash; y la ampliación del muelle sur del Callao. En conjunto, dichas inversiones superan los mil millones de dólares.

A ello se suma la segunda etapa del puerto de Chancay, prevista para 2027, con una inversión estimada de 2,500 millones de dólares. Todo esto refuerza el debate sobre si el Perú está realmente cerca de convertirse en un hub portuario regional. Sin embargo, hay retos pendientes.

"Hay retos importantes, más allá de la infraestructura de los puertos, retos logísticos. Por ejemplo, los puertos que tenemos hoy en día tienen importantes demoras en la entrega de mercancías. El muelle del norte del Callao tiene el doble del tiempo permitido, eso hace más caro, más difícil y más costoso para las empresas importar bienes. También tenemos importantes cuellos de botella en infraestructura. El Callao necesita un antepuerto desde hace 10 años, pero aún no se concreta. Entonces, necesitamos mejorar esta infraestructura, necesitamos mejorar las conexiones de los puertos con la el resto de las regiones", agregó.

El país avanza en infraestructura portuaria y suma inversiones millonarias. El reto ahora es que ese crecimiento se acompañe con mejor logística, accesos, infraestructura complementaria y trámites más simples para convertirlos en un verdadero motor de competitividad, empleo y crecimiento económico sostenido para el Perú.







