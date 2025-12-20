¿Qué debo hacer si detecto operaciones sospechosas o no reconocidas en mis tarjetas de crédito y débito?

En Sencillo y al Bolsillo, Nancy Figueroa, defensora del Cliente Financiero de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), explicó los pasos a seguir, apenas se detentan operaciones sospechosas en nuestras tarjetas de crédito o débito.

Ante el aumento de casos de clonación de tarjetas y robo de teléfonos, la Defensoría del Cliente Financiero de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), representada por Nancy Figueroa, brindó en RPP información clave para que los usuarios identifiquen y reporten consumos no reconocidos.

En el programa Sencillo y al Bolsillo, Figueroa explicó que un consumo no reconocido es toda compra, pago o transferencia que un usuario no ha realizado. Cuando ocurra ese escenario, se debe acudir inmediatamente a la entidad financiera para denunciar el hecho.

"Desde la Defensoría recibimos reclamos de consumos no reconocidos, en su mayoría. Y eso también hace que el usuario tiene que estar informado, prevenido y alerta. Entonces, la mayoría de estas operaciones o consumos no reconocidos, desde la Defensoría encontramos, que eran a raíz del robo o pérdida del celular o de sus tarjetas", sostuvo.

Ello -agregó- es raíz del incremento de las operaciones que realizan los clientes a través de canales digitales. Por eso, remarcó que es clave proceder con el bloqueo de tarjetas y canales digitales, cuando ocurre un robo.

"Desde Asbanc, hemos lanzado hace un año nuestro servicio de nuestra línea de emergencia 1820. Apenas ocurra este tipo de incidente, llamar al 1820. El 1820 es en tres simples pasos, marcas 1820 de cualquier número fijo, celular, a nivel nacional, está disponible las 24 horas. Marcas el número 1820, indicas claramente el nombre de la entidad financiera con la que te quieres comunicar, y en pocos segundos ya estás en la opción de bloqueo de tu entidad financiera. ¿Quiénes están en este servicio? Todos los bancos privados y, además, el Banco de la Nación, Caja Ica y Yape. Entonces, tienes este servicio con un número corto, fácil de recordar, 1820, para poder bloquear en pocos segundos tus tarjetas y canales digitales", mencionó.

Estar informados siempre

Nancy Figueroa también se refirió a la importancia de estar informados sobre las medidas de seguridad que ofrecen las entidades financieras. Recordó que las entidades nunca pedirán datos personales a través de llamadas o correos.

Los usuarios deben configurar alertas en sus aplicaciones bancarias y cambiar sus contraseñas regularmente.

"Siempre va a ser importante cualquier seguro que nosotros tomemos. Porque el seguro es un tema de prevención. No solamente el seguro de tarjetas. El usuario tiene que estar informado de todas las situaciones que se pueden dar de no solamente fraudes, también estafas. Y cuidar un poco sus cuentas", declaró.

Para quienes se enfrenten a conflictos con sus entidades financieras, Asbanc ofrece un servicio gratuito de atención al cliente a través de su página web.

Este servicio también está disponible para consultas y orientación financiera.

Con el aumento de compras digitales durante la temporada navideña, seguir estas recomendaciones puede prevenir el fraude y proteger los activos de los usuarios.