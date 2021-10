El Perú una de las economías emergentes donde se se compran y venden mas viviendas, según un estudio de Properati. | Fuente: Andina

El Perú es uno de los países emergente en el que se buscan más viviendas, pero la demanda sería mayor a la oferta.

De acuerdo con Sada Goray, gerente general de MarkaGroup, el déficit de vivienda digna y propia es de más de un millón a nivel nacional.

Goray, también ganadora del premio Buenas Prácticas con Apoyo Social de Indecopi, explicó que para reducir este déficit se está impulsando un proyecto de vivienda social a través del programa Techo Propio.

La empresaria señala que actualmente el Estado brinda un bono de S/38,500 para casas de entre S/ 60,000 y S/ 89,000 con el cual se puede pagar "una cuota de entre S/ 200 y S/ 300 mensuales". Pero, ¿cómo funcionan estas promotoras de vivienda social?

"Los privados hacemos una especie de condominio cerrado, hacemos proyectos de 2,000 a 2,500 viviendas por ciudad y calificamos si estas familias acceden al programa de Techo Propio".

Para acceder al programa de Techo Propio las personas deben tener carga familiar, no haber tenido ayuda del Estado anteriormente, no ganar más de S/ 3,715 y no tener ninguna propiedad inscrita en registros públicos.

"Nosotros como privados hacemos todo el trámite con el Fondo Mivivienda y una vez que les aprueban el bono, ellos pueden tener su casa propia. Si está en construcción puede ser entre 6 a 7 meses y si es proyecto nuevo en 12 meses", indica.

Goray señala que su promotora tiene un convenio para entregar crédito directo a los interesados en las viviendas, sin importar si quien pide el préstamo trabaja de manera formal o informal.