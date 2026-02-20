¿Quién vigila a Chancay?: Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán advierten riesgos en la supervisión pública

El fallo judicial que limita las funciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) para regular, supervisar, fiscalizar y sancionar las operaciones del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay sigue generando controversia. Ante este escenario, los organismos reguladores emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por el impacto que la medida podría tener en la supervisión de una infraestructura estratégica para el país.

“La supervisión y regulación en infraestructuras de uso público -sin importar la nacionalidad, naturaleza o titularidad del operador-, es un elemento fundamental para velar por los intereses del Estado peruano, la transparencia en las operaciones, la protección de los usuarios y la prevención de riesgos que puedan afectar a la ciudadanía en el funcionamiento de servicios esenciales”, se lee en el comunicado conjunto de Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán.

Como se recuerda, el Primer Juzgado Constitucional de Lima dispuso que Ositrán se abstenga de ejercer -de manera directa o a través de sus dependencias- sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción en las operaciones y actividades del puerto ubicado al norte de Lima.

Respetan decisiones, pero alertan riesgos para la supervisión

Si bien los organismos reguladores expresaron su respeto a las decisiones del Poder Judicial, advirtieron que resulta fundamental preservar la autonomía técnica de las entidades encargadas de supervisar los servicios públicos. Señalaron que contar con organismos independientes, sólidos y especializados es clave para garantizar el cumplimiento de las normas, los estándares de seguridad, la regulación de tarifas competitivas y condiciones adecuadas de operación en infraestructuras estratégicas para el país.

En ese contexto, recordaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha destacado la importancia de mantener la independencia operativa de los reguladores como un pilar para el buen funcionamiento de los mercados y la protección del interés público.

Los cuatro organismos advirtieron que cualquier restricción a su accionar técnico podría sentar un precedente negativo, al debilitar la capacidad del Estado para supervisar de manera efectiva a las empresas que prestan servicios públicos.

Finalmente, Osinergmin, Osiptel, Sunass y Ositrán reafirmaron su confianza en que las instancias superiores del sistema de justicia evaluarán el caso con rigurosidad, objetividad y sustento jurídico, considerando el interés general, la defensa de los derechos de los usuarios y el rol constitucional que les corresponde en la regulación de los servicios públicos.





