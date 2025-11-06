López Aliaga en CADE 2025: las propuestas económicas de cara a las próximas elecciones generales

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y precandidato presidencial por Renovación Popular (RP), presentó su plan de gobernanza en CADE 2025, enfocando su discurso en una reforma del Estado, disciplina fiscal, y estrategias de financiamiento para infraestructura.

El candidato hizo hincapié en la necesidad de mantener las fortalezas macroeconómicas del Perú para mejorar el grado de inversión. No obstante, se refirió también a los problemas en la gestión pública y la falta de control del gasto.

Reforma del Estado y disciplina fiscal

Una de las propuestas de Renovación Popular es la reducción del tamaño del Estado a través de diversos mecanismos. Esto incluye la suspensión de toda orden de servicio y la entrada a un régimen de auditoría absoluta.

Para reducir el personal estable, se buscaría la compra de renuncias a través de incentivos de retiro, "entrando a un régimen de austeridad absoluta y tener ratios KPIs para ministerios, gobiernos regionales, gobiernos provinciales. 50 % de inversión, 50 % de gasto corriente".

Respecto al déficit fiscal, López Aliaga expresó su preocupación, citando advertencias del Consejo Fiscal sobre un posible incremento al 6 % para 2030 si se aprueban todas las propuestas del Congreso. Ante esto, propuso que el Ejecutivo solicite urgentemente al Tribunal Constitucional (TC) que determine si el Congreso tiene o no capacidad de gasto, para evitar dejar una "bomba atómica" al próximo gobierno.

Las medidas de financiamiento e infraestructura

El precandidato propone dos mecanismos para financiar la infraestructura sin generar la abultada deuda externa que, según él, se incrementó de $ 20 mil millones a $ 80 mil millones post-pandemia:

Obras por Impuestos (OXI) para PRICOS: Los Principales Contribuyentes (PRICOS) tendrían la facilidad legal para destrabar trámites y destinar el 50 % de sus pagos tributarios actuales a obras de infraestructura (transporte, educación, salud). El objetivo es desintermediar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en esta mitad del impuesto, ya que "el impuesto es para crear infraestructura". Mecanismos de financiamiento sin deuda (RDPIs): Para proyectos de gran envergadura, como el tren Tumbes-Tacna y las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, se utilizarían los RDPIs (Fideicomiso de los Flujos de Facturación), un mecanismo que no se considera deuda externa. Este sistema se basa en un fideicomiso que garantiza un tráfico mínimo, apalancando los flujos de facturación futuros de la obra.

Adicionalmente, se impulsaría la posición del Perú como hub portuario sudamericano, potenciando puertos como Chancay, Paita, Matarani e Hilo, y la creación de un puerto seco en Juliaca para acopiar carga de Brasil y Bolivia, facilitando el tren interoceánico (Corío-Puerto Maldonado-Porto Velho).

El impulso de la inversión

López Aliaga vinculó directamente la lucha contra la corrupción con la atracción de capitales, asegurando que el futuro es "luminoso y alegre" cuando "no hay cochinada" y los inversores no pierden su dinero.

En este marco, anunció que el Estado peruano presentará una demanda contra Brookfield ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) "por al menos $ 3,000 millones". Esta demanda se debe a la "compra de acciones de Odebrecht en concesiones obtenidas corruptamente", citando que la compra se materializó incluso cuando Marcelo Odebrecht estaba preso en Brasil. También se procederá a la "inmediata incautación y pérdida de dominio de todos los activos que aún queden de Odebrecht".

Para atraer la inversión de grandes fondos soberanos, especialmente de Oriente Medio y Estados Unidos, el candidato resaltó la necesidad de implementar urgentemente un tratado para eliminar la doble tributación con Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar, señalando la falta de voluntad política como el único obstáculo.

Reformas financieras y previsionales

AFPs: El modelo se ha "desvirtuado completamente". Se propone que cada trabajador sea libre de retirar su dinero ahorrado y abrir cuentas previsionales en bancos, aseguradoras o entidades financieras que no cobren comisión.

El modelo se ha "desvirtuado completamente". Se propone que cada trabajador sea libre de retirar su dinero ahorrado y abrir cuentas previsionales en bancos, aseguradoras o entidades financieras que no cobren comisión. Deudas de tarjetas de crédito: Para combatir el "monopsonio" u "oligopsonio" de las tarjetas, se creará un plan de rescate (desagio) por única vez, donde el Banco de la Nación y Cofide comprarían deudas a tasa baja y a plazo adecuado. Se implementaría un scoring system (sistema de puntuación) para que el buen pagador tenga acceso a tasas reguladas por la SBS.

Para combatir el "monopsonio" u "oligopsonio" de las tarjetas, se creará un plan de rescate (desagio) por única vez, donde el Banco de la Nación y Cofide comprarían deudas a tasa baja y a plazo adecuado. Se implementaría un scoring system (sistema de puntuación) para que el buen pagador tenga acceso a tasas reguladas por la SBS. Pensión 65 y programas sociales: El monto de Pensión 65 se duplicará y el pago será mensual, lo que en la práctica significaría recibir "cuatro veces más de lo que reciben ahora" debido al ahorro generado por la reducción del Estado.

Sectores económicos y energía

López Aliaga planteó la necesidad de extender el "modelo arándanos", que considera un "éxito mundial global", a la sierra y selva, impulsando la exportación de cerezas, frambuesas, moras, aceitunas y pistachos.

En energía, se promovería que Perú sea un hub de energía renovable (hidrógeno verde). Además, se crearía una empresa estatal de litio, pero operada privadamente, para la exportación de baterías de litio y autos eléctricos desde Puno, buscando darle actividad económica a la región. También se contempla la creación de una criptomoneda oficial peruana con respaldo de oro como una forma de atracción de capital.

En el sector minero, propondría que las áreas ociosas reviertan al Estado, siguiendo el modelo chileno.

¿Qué se plantea con Petroperú?

Respecto a la crisis de Petroperú, el candidato fue categórico en que el Estado debe reconocer cualquier bono que tenga aval soberano, ya que no reconocerlo pondría en riesgo la seriedad internacional del Perú.

Para resolver el problema estructural de Petroperú ("no más despilfarro"), planteó dos alternativas: o la empresa pasa a los trabajadores (acreedores laborales preferentes), o va a Indecopi como cualquier sociedad anónima quebrada.

Señaló que existe personal técnico muy capaz dentro de Petroperú y que se debería darles la oportunidad de tomar control y sacarla adelante, privatizando en su favor.