¿Subirá la tarifa de la luz en el Perú?: Osinergmin responde tras emergencia en el suministro de gas natural

El Osinergmin precisó que los usuarios residenciales están regulados y no debería variar su precio base. En cambio las empresas sí se verían afectadas.

Perú atraviesa un estado de emergencia energética, tras una deflagración en las instalaciones de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Cusco, lo que ha generado que se limite el abastecimiento de GNV solo a los hogares, comercios y transporte público.

De esta priorización quedaron excluidos los generadores eléctricos, de los cuales alrededor del 40% operan con gas. Según informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), las centrales vienen reemplazando temporalmente su uso por el diésel para evitar cortes de luz.

Sin embargo, el costo de producción con diésel es más alto que con gas, situación que puede complicarse si la situación internacional del Conflicto en el Medio Oriente se agrava, ya que viene generando incrementos continuos del precio del petróleo.

Al respecto, el presidente interino de Osinergmin, Aurelio Ochoa, aclaró en entrevista a RPP que este alto costo de generación eléctrica no se trasladará a las tarifas de los hogares, ya que estos son considerados usuarios regulados.

El especialista en hidrocarburos, Erik García, también explicó en Economía para Todos que los usuarios residenciales tienen contratos de mediano a largo plazo a un precio establecido. “Independientemente de si sube o baja el precio de la energía, ellos ya tienen contratos que aseguran un precio y eso nos garantizan que los hogares no tengan ese impacto”.

No obstante, la industria sí se vería afectada por este alza de precio, es decir las empresas, ya que estos son usuarios no regulados.

Es preciso recordar que el estado de emergencia declarado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) será hasta el 14 de marzo, plazo en que se limitará el suministro de gas en todo el país.