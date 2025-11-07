Comisión de Energía y Minas: debate sobre ampliación del Reinfo se suspende hasta el 17 de noviembre

Los integrantes de la comisión aceptaron la propuesta de Roberto Sánchez para pasar esta discusión a un cuarto intermedio y analizar con más detalles si es necesario o no esta extensión del registro de formalización minera.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó por mayoría este viernes un cuarto intermedio para suspender el debate sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el próximo 17 de noviembre.

Esta iniciativa fue del legislador Roberto Sánchez, quien expresó que es mejor suspender el debate para ver las propuestas realizadas por diversos congresistas y presentar un nuevo texto sustitutorio.

"En esta instancia de naturaleza legislativa, el factor técnico del sector es importante a fin de que en ese diálogo sí se pueda precisar qué regulaciones son las esenciales y básicas, sabiendo bien que el proceso de fondo tendrá que resolver el nuevo Gobierno el próximo año.

En ese sentido, creo que es pertinente un cuarto intermedio", explicó Sánchez ante la Comisión de Energía y Minas.

Los parlamentarios proponen extender hasta el 31 de diciembre del 2027 el proceso del Reinfo, pese a que esta norma debía culminar sin excepciones este año.

La congresista Ruth Luque cuestionó durante la sesión que en ningún momento se ha invitado a organizaciones indígenas que sufren directamente los impactos de este tipo de minería. En ese contexto, criticó el hecho de que las propuestas de sus colegas no incluyan el tema medioambiental.

Gobierno descarta ampliación

La ministra de Economía, Denisse Miralles, aseveró que el Gobierno no está evaluando una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence el 31 de diciembre del 2025.

“La posición de este gobierno es escuchar primero ambas partes. Estamos claro de que no se puede retroceder en medidas que ya han tenido una evaluación; sin embargo, la dirección que se ha dado es escuchar al sector que si está pidiendo una ampliación y ver que salida gradual se puede dar. No necesariamente pasa por una ampliación a Reinfo, no es algo que hayamos discutido", expresó la titular del MEF durante un encuentro con gremios empresariales el pasado lunes.