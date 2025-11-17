Congreso debatirá ampliación del Reinfo hasta 2027 este 18 de noviembre, confirma Cutipa: "El pleno es quien toma la decisión"

El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa, conversó con RPP y dio a conocer las acciones que tomará su grupo de trabajo respecto a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Por otro lado, también se pronunció ante la controversia generada por los beneficios económicos de fin de año que recibirán los parlamentarios.

Debate sobre la ampliación del Reinfo hasta el 2027

Cutipa anunció que la comisión reanudará este martes 18 de noviembre, la sesión que fue suspendida la semana pasada. El congresista detalló que la propuesta que su comisión está manteniendo es la de otorgar un plazo de 2 años para la formalización, estableciendo como fecha límite diciembre de 2027.

El predictamen del Reinfo que será debatido incorpora cambios, ya que se han recogido algunas de las propuestas que hicieron en su momento otros parlamentarios, las cuales fueron la razón inicial para suspender la sesión. Cutipa indicó que la propuesta de predictamen revisada se haría pública aproximadamente "en una hora".

Al ser consultado sobre la posible reincorporación de los 50,000 registros de Reinfo que fueron suspendidos en junio de este año, el presidente de la comisión hizo hincapié en la dinámica interna del grupo de trabajo: "Yo soy el presidente, yo llevo una propuesta a la sesión y es el pleno de la comisión quien toma la decisión".

Cutipa reconoció que podría haber desacuerdo, mencionando específicamente a la vicepresidenta de la comisión, Diana González, pero recordó que su posición es solo "un voto dentro de la comisión" y que la decisión final recaerá en el pleno.

Confemin congrega mineros en el Centro de Lima

Mineros realizan una movilización en el Centro de Lima, organizada por Confemin. Decenas de pequeños mineros y mineros artesanales provenientes de distintas regiones del país se congregaron horas previas al debate de la ampliación del Reinfo.

Beneficios económicos para los Parlamentarios

Víctor Cutipa también abordó el cuestionamiento sobre los S/ 46,900 que recibirán los parlamentarios en su boleta de fin de año. El congresista confirmó la veracidad del monto:

"Es una [cifra] real que no lo puedo negar. Yo no voy a decir en este momento que recién me enteré, pero eso sucede todos los años".

A pesar del cuestionamiento público, Cutipa defendió el beneficio bajo el argumento de que la gratificación es un "derecho laboral establecido por ley".

Explicó que la cifra total de S/ 46,900 se logra al sumar diversos conceptos y beneficios. Mencionó que existen otros beneficios, como el de representación, que se recibe todos los meses.