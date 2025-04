Constitucionalista Samuel Abad: "El TC ha perdido la oportunidad de decir que el Reinfo es inconstitucional"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El constitucionalista Samuel Abad criticó la sentencia del Tribunal Constitucional por declarar improcedente la demanda presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31388, que prorroga el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Según señaló, los integrantes de dicha entidad han perdido una gran oportunidad de frenar esta norma.

"El TC ha perdido la oportunidad de decir que el Reinfo es inconstitucional porque afecta el medio ambiente, genera minería ilegal, afecta la salud. El TC lo único que ha dicho es, por si acaso, más adelante, cuando quieran regular este proceso de formalización no debe haber impunidad; sin embargo, no ha dicho que sea de inmediato, sino para el futuro. En este momento, lo que en términos prácticos significa esta sentencia, es que no cambia nada. Todo sigue igual", aseveró en el programa 'Economía Para Todos' de RPP.

Abad precisó que representó al Colegio de Abogados de Loreto en la presentación de esta demanda en noviembre del 2023. En ese sentido, consideró lamentable que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional evitarán pronunciarse en el fondo de la materia.

"Una sentencia lamentable porque lo que han dicho cuatro magistrados del TC es: 'saben qué. No puedo decir si es constitucional o no lo es'. En pocas palabras, han dicho que es improcedente en la terminología jurídica que a veces es complicada. Significa que en el fondo no han entrado a resolver la controversia. ¿Por qué han dicho que es improcedente? Porque indican que cuando se presentó la demanda en noviembre del 2023 se cuestionó una ley que vencía en diciembre del 2024", añadió.

Según Abad, el Tribunal Constitucional se demoró en pronunciarse sobre la ley contra la que se demandó y que cuando esta norma venció, aprobándose otra para permitir la prórroga del Reinfo, ya no podían pronunciarse, por lo que hubo sustracción de la materia.

"El TC se toma su tiempo (para analizar la demanda). Al Tribunal se le pidió que si por casualidad el Congreso prorrogaba este régimen, también se pronuncie sobre esa nueva prórroga. Y lo que pasó, lamentablemente, porque los magistrados demoraron en resolver, fue que venció el plazo de diciembre y se dictó una nueva ley que extendió hasta junio el reinfo y que se anunció que seguirá hasta diciembre de este año. El TC dice: como la demanda fue contra la ley 1 y esta venció en diciembre, ahora una ley 2 sobre la cual no se puede pronunciar, por lo tanto hay sustracción de materia", explicó el constitucionalista.

"El TC no ha resuelto la controversia"

Samuel Abad manifestó que en la sentencia ha dispuesto que el Estado se abstenga de aprobar cualquier norma que exonere de responsabilidad penal, civil o administrativa a los mineros informales, pero solo cuando se apruebe un nuevo marco regulatorio, lo que en la práctica aún no existe.

"Ese nuevo marco regulatorio no debe permitir que haya impunidad penal, pero claro hoy día existe un marco regulatorio que permite la impunidad y no se pronuncia sobre eso como se solicitó. Se refiere a futuro, a algo aún no aprobado. Entonces lo ideal hubiera sido que no se pronunciaran por la improcedencia sino que declaren la demanda como lo hicieron tres magistrados", expresó.