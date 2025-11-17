Diana Gonzales: Víctor Cutipa "se está lavando las manos en lo absoluto" ante prórroga del Reinfo

Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, se presentó en Economía Para Todos por RPP y refutó las declaraciones de Víctor Cutipa, presidente de dicha comisión, quien se refirió a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) argumentando que su participación es solo "un voto" más en el debate.

La congresista Gonzales lamentó que Cutipa intentara evadir su rol, ya que él figura como coautor en una de las iniciativas que buscan la prórroga del Reinfo:

“Se está lavando las manos en lo absoluto porque él no es solo el presidente, es coautor de una de estas iniciativas. Es coautor de la iniciativa del congresista Roberto Sánchez”, indicó.

Según la vicepresidenta, el proyecto firmado por Cutipa y Sánchez incluye la solicitud de "un año de prórroga más el reingreso de los 50,000".

Además, Gonzales destacó que esta situación distrae la atención de aquellos mineros que sí están siguiendo el proceso de formalización: “nos olvidamos de los que realmente siguen en competencia para lograr esa formalización de esos más de 31,000 registros que a la fecha siguen en un proceso de formalización minera y ellos no están siendo la noticia el día de hoy”.

En su lugar, el debate se centra en "los 50,000 mineros que quieren regresar por la puerta falsa".