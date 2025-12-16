Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Congreso definirá mañana la ampliación del Reinfo hasta 2026

Reinfo volverá al centro del debate en el Congreso
Reinfo volverá al centro del debate en el Congreso | Fuente: Confemin Perú
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La Comisión Permanente debatirá este miércoles 17 la votación final del dictamen que amplía la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2026. La iniciativa busca dar continuidad al proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, mientras avanza la futura Ley MAPE.

La Comisión Permanente del Congreso de la República tiene programada para este miércoles 17 de diciembre la segunda y definitiva votación del dictamen que busca extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Este dictamen, que recae en varios proyectos de ley (11871/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CR), propone modificar el Decreto Legislativo 1293. Dicho decreto declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

De ser aprobado, el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La extensión también podría terminar antes si entra en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

El precedente de la primera votación

La votación de este miércoles 17 es la segunda y definitiva. La ampliación del Reinfo ya había sido aprobada en primera votación por el Pleno del Parlamento el 4 de diciembre con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.

Cabe mencionar que, durante aquella primera aprobación, se exceptuó la votación de la primera y la segunda disposiciones complementarias transitorias, así como la primera disposición complementaria final, la cual se refería a la exclusión de 50,000 registros.

Agenda minera adicional

En el marco de la formalización y regulación minera, la Comisión Permanente también tiene previsto debatir el Proyecto de Ley 3377. Esta iniciativa legislativa busca establecer un régimen especial para la presentación de petitorios y el otorgamiento de concesiones mineras. Este régimen aplicaría específicamente a las zonas de pequeña minería y minería artesanal ubicadas en Madre de Dios, las cuales están comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo 1100.

La Comisión Permanente además abordará otras iniciativas, incluyendo el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618 contra Delia Espinoza Valenzuela, en su actuación como fiscal de la nación.

Video recomendado
Tags
Reinfo minería minería ilegal minería informal Congreso Ley MAPE

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA