Congreso definirá mañana la ampliación del Reinfo hasta 2026

La Comisión Permanente del Congreso de la República tiene programada para este miércoles 17 de diciembre la segunda y definitiva votación del dictamen que busca extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Este dictamen, que recae en varios proyectos de ley (11871/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CR), propone modificar el Decreto Legislativo 1293. Dicho decreto declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

De ser aprobado, el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La extensión también podría terminar antes si entra en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

El precedente de la primera votación

La votación de este miércoles 17 es la segunda y definitiva. La ampliación del Reinfo ya había sido aprobada en primera votación por el Pleno del Parlamento el 4 de diciembre con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.

Cabe mencionar que, durante aquella primera aprobación, se exceptuó la votación de la primera y la segunda disposiciones complementarias transitorias, así como la primera disposición complementaria final, la cual se refería a la exclusión de 50,000 registros.

Agenda minera adicional

En el marco de la formalización y regulación minera, la Comisión Permanente también tiene previsto debatir el Proyecto de Ley 3377. Esta iniciativa legislativa busca establecer un régimen especial para la presentación de petitorios y el otorgamiento de concesiones mineras. Este régimen aplicaría específicamente a las zonas de pequeña minería y minería artesanal ubicadas en Madre de Dios, las cuales están comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo 1100.

La Comisión Permanente además abordará otras iniciativas, incluyendo el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618 contra Delia Espinoza Valenzuela, en su actuación como fiscal de la nación.