El futuro del Reinfo y la formalización minera, un reto para estos precandidatos: ¿Cuáles son sus propuestas?

Este 18 de noviembre, la Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá el predictamen que propone la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo ) hasta el 31 de diciembre del 2027 y la reincorporación de 50,000 mineros. Frente a ello, surge la pregunta: ¿Cuál es la postura de los precandidatos ante el sector minero?

Sus propuestas varían desde la necesidad de una reforma radical del proceso hasta la intervención de las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal y el diálogo con los mineros informales ancestrales.

A continuación, se presenta la visión de cinco precandidatos sobre el Reinfo y su enfoque general en el sector minero:

Phillip Butters (Avanza País): Crítica al fracaso del sistema Reinfo

Phillip Butters, precandidato a la Presidencia por Avanza País, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y cuestionó el estado actual del proceso de formalización, calificándolo de "fracaso" y "pernicioso". Butters dio a conocer que "31,000 Reinfo s que supuestamente se iban a formalizar hasta el 31 de diciembre de este año, solamente se han formalizado 68. Hay 1,800 expedientes pendientes de visualización por gente del Ministerio de Energía y Minas", indicó.

Según Butters, el principal obstáculo del Reinfo es burocrático y legal. Sostiene que lo primero que debe llenar un minero es el "domicilio fiscal", lo que genera un "primer freno" debido al temor al embargo, por la persecución relacionada con el lavado de activos y los delitos ambientales.

Su propuesta es simplificar radicalmente el proceso: el Reinfo tiene que rehacerse para que haya un sistema "mucho más sencillo que sea una declaración jurada". Para Avanza País, la prioridad sería la inversión: "hoy nos importa más la inversión que la tributación".

Butters considera que el principal enemigo de la inversión minera es "el Estado que te pone tal cantidad de trabas", y afirma que al destrabar las 77,000 concesiones pendientes, Perú podría triplicar su producción minera en cinco o seis años.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): Lucha contra la ilegalidad y modelo chileno

Durante su ponencia en CADE Ejecutivos 2025, Rafael López Aliaga, precandidato presidencial de Renovación Popular, diferencia la minería ilegal y la ancestral informal. Su postura es la "eliminación total de la ilegal", la cual conlleva la "explosión sexual, destrucción ecológica, sala ilegal, narcotráfico, con intervención de las Fuerzas Armadas".

López Aliaga califica a La Pampa como un "caso patético que nadie le ha puesto el dedo" y un "infierno". Asegura que la minería ilegal en La Pampa y otras zonas debe atacarse con "sangre y fuego".

Respecto a la minería informal ancestral, el precandidato propone implementar el "modelo chileno" para su manejo. También sugiere que las áreas ociosas no utilizadas por la minería formal, tal como ocurre en Chile, "revierten al Estado".

Asimismo, López Aliaga, rechazó mantener vínculos con mineros ilegales, calificando estas afirmaciones como "mentira absoluta" y "difamación gravísima". Además, señaló que existen mecanismos donde mineros informales y ancestrales pueden incorporarse a la producción de la minería formal, a veces cediendo la mitad de su producción.

Alfonso López-Chau (Ahora Nación): Diálogo y formalización como prioridad nacional

En CADE Ejecutivos 2025, Alfonso López-Chau, precandidato presidencial de Ahora Nación, se refirió a la minería dentro de un marco más amplio de lucha contra la informalidad que afecta al 99.3 % de las micro y pequeñas empresas.

López-Chau considera que la informalidad es un problema grave y que se deben agotar todos los mecanismos para la formalización. Expresó su compromiso de diálogo con el sector: "Yo voy a dialogar con el sector informal, mineros, pesqueros, para ver la forma legal de que pasen a la formalidad".

El precandidato promueve un proyecto nacional que nazca del consenso entre los diferentes sectores, incluyendo una alianza entre el Estado, la empresa, y la Academia.

Rafael Belaúnde Llosa (Partido Libertad Popular): Fin inmediato del Reinfo

Rafael Belaúnde Llosa, precandidato presidencial del Partido Libertad Popular, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y sostuvo una postura de rechazo total al proceso actual de formalización. Su propuesta se centra en terminar con el sistema del Reinfo y reestructurar el modelo para la pequeña y artesanal minería.

Belaúnde Llosa afirma que el Reinfo no puede extenderse ni un día más. Argumenta que el sistema ha sido un fracaso, ya que "no ha formalizado a nadie" y, peor aún, ha servido como una "patente de corso para poder comercializar mineral robado" a los mineros ilegales asociados a la minería criminal.

El precandidato señala que esta ilegalidad se vincula directamente a un "enorme tráfico en un mercado negro de explosivos", y menciona que los explosivos usados en atentados, como los de Trujillo, provienen de la minería criminal en Pataz. Además, atribuye la constante prórroga del Reinfo a que la minería ilegal tiene "bancada en el Congreso".

Su visión exige una reforma profunda, ya que la legislación actual está enfocada en la mediana y gran minería, dificultando la formalización del medio millón de peruanos dedicados a la minería artesanal y pequeña.

Para una solución viable, Belaúnde propone:

Sustituir el Reinfo por un régimen regular que sí contemple a la minería artesanal.

por un régimen regular que sí contemple a la minería artesanal. El Estado debe "poner plantas concentradoras para que no se use mercurio ni cianuro", asumiendo un rol más preponderante en el procesamiento y comercialización del mineral proveniente de la minería artesanal aluvial.

Richard Arce (Partido Morado): El "fracaso total" del Reinfo

El precandidato presidencial por el Partido Morado, Richard Arce, se refirió al Reinfo como un "fracaso total", solo ha logrado formalizar a un porcentaje minoritario de los mineros registrados.

“Tras más de ocho años, el Reinfo solo ha logrado formalizar al 2.3 % de los mineros registrados. El Reinfo hoy es utilizado por la minería legal como un instrumento para, de alguna manera, legalizar lo que está costando sangre", declaró en Ampliación de Noticias de RPP.

Arce propone atacar directamente las plantas de procesamiento para marcar la ruta del origen del mineral y la creación de una nueva Ley de Minería, ya que la actual data de la década de los años 90.

Finalmente, el precandidato exige voluntad política para transparentar las concesiones y criticó al Congreso por limitar el trabajo policial para incautar insumos como la dinamita, cuyo tráfico se ha vuelto incluso más rentable que la minería misma.