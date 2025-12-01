José Jerí pone límites al Reinfo: No deberían volver los 50,000 mineros retirados y la ampliación será menor a dos años

El presidente José Jerí declaró en exclusiva para RPP estableciendo límites claros respecto a la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El mandatario fue categórico al precisar que la ampliación por dos años del Reinfo es un no negociable. Jerí afirmó que, si bien habrá una extensión, esta no se acercará al plazo máximo propuesto: “El punto principal y creo que hay un consenso de varios sectores, es que no puede hablarse de ampliar 2 años, de eso descartado”.

Jerí insistió en que el período de extensión será sustancialmente menor: “Menos de dos años va a ser de todas maneras”. Añadió que, aunque se espera una ampliación, esta no llegará al plazo límite de 24 meses.

Se rechaza el retorno de mineros retirados

El jefe del Estado también abordó la situación de los 50,000 mineros que previamente fueron retirados del Reinfo. El presidente Jerí enfatizó que este retorno, cuyo retiro fue considerado "un avance del gobierno anterior", no debería ocurrir.

El presidente fue directo al declarar que los mineros que ya han sido retirados “ya no deberían volver”.

No obstante, puntualizó que si se diera el caso, el retorno debería limitarse a escenarios extremadamente específicos: "si fuese el caso, deberían ser en algunos supuestos muy muy puntuales que haya alguna acción de por medio".

Debate pendiente en el Congreso

Desde el Congreso de la República, es posible que el dictamen que propone ampliar el Reinfo hasta diciembre de 2027 pase a ser evaluado esta misma semana.

Se planearía planea votar el dictamen antes del inicio de la semana de representación. El presidente Jerí mencionó que esta evaluación congresal servirá para que el poder legislativo evalúe "los términos en los cuales va a tener que votar el dictamen que la comisión ha preparado".