Reinfo se amplía hasta 2026: así se dividieron las posturas en el Congreso

El Congreso de la República aprobó en segunda votación la extensión de la vigencia del proceso de formalización minera integral, conocido como Reinfo.

El Pleno dio luz verde al texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1293, norma que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

La vigencia del proceso de formalización se extendió hasta el 31 diciembre del 2026 y fue aprobada con 13 congresistas a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

¿Por qué se amplió el Reinfo?

Guido Bellido (Pueblo Consciente) Enfatizó que la medida afecta a cerca de medio millón de peruanos que trabajan en el sector. Argumentó que no aprobar la ampliación (cuyo plazo vencía el 31 de diciembre) equivaldría a empujar a esos ciudadanos a la informalidad. Subrayó la importancia de distinguir entre minería informal y minería ilegal para no adjudicar responsabilidades de manera gratuita. Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) Advirtió sobre el "problema social fuerte" que surgiría si 30,000 mineros se vuelven totalmente ilegales el 1 de enero. Criticó al Estado por no haber sido capaz de dar una ley que ordene la pequeña minería en 4 años y por la falta de recursos destinados a la formalización en comparación con la interdicción. Heidy Juárez (Podemos Perú) Justificó la ampliación, aunque por solo un año (modificando la propuesta inicial de 4 años), debido a la necesidad de reconocer que un gran sector de la población se dedica a la minería y que el Estado no ha encontrado una solución legal que recoja todos los casos. Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) Votó a favor, aunque reconoció que el proceso actual "no es la perfección" y que ha habido una falta de capacidad por parte del Ministerio de Energía y Minas y del Congreso para lograr una ley integral (Ley MAPE). Sin embargo, afirmó que existe la necesidad de ampliar el proceso tal como está diseñado actualmente.

Según los proponentes, la norma garantizará el derecho al trabajo de miles de familias, aumentará la tasa de culminación del proceso de formalización, ampliará la base tributaria, mejorará la recaudación fiscal (por impuestos, regalías y canon) y ayudará a reducir la conflictividad social. Se estima que más de 31,000 mineros ya se encuentran en el procedimiento de formalización.

La controversia: ¿Es una Ley a favor de la ilegalidad?

Gladys Echaíz (Renovación Popular) Cuestionó que se esté legislando a favor de un pequeño grupo de personas en detrimento de los peruanos. Su crítica principal fue la exoneración de toda responsabilidad penal, civil y administrativa para los beneficiarios del Reinfo, lo que les permite violar normas, contaminar aguas (usando mercurio y químicos contaminantes) y talar árboles sin consecuencias. Ruth Luque Ibarra (Juntos por el Perú) Sostuvo que se está consolidando una "ley pro-economía ilegal". Lamentó que no se incorporara una disposición para que los mineros respondan penalmente por contaminación e impacto ambiental, ya que el Código Penal mantiene la exención de responsabilidad si están en proceso de formalización. Criticó la falta de cláusulas ambientales y la pérdida de la oportunidad de establecer el compromiso de reducción gradual del mercurio y eliminar la exención de responsabilidad penal. Alex Paredes González (Avanza País) Indicó que su bancada votó en bloque en contra porque cada ampliación sin cambios de fondo solo da oxígeno a la minería ilegal y debilita la autoridad del Estado de derecho. Mencionó que el 2026 debe marcar el cierre definitivo del proceso. Ilich López Ureña (Acción Popular) Afirmó que el Reinfo se ha ampliado por más de 12 años sin buscar soluciones adecuadas. Señaló que el fondo del asunto parece ser "seguir en la informalidad", la cual debe ser combatida como un problema estructural del país.

Reacciones tras aprobación del Reinfo

Iván Arenas, especialista en temas de minería, se presentó en La Rotativa del Aire por RPP y advirtió que la ampliación del plazo no resuelve el problema central, que es de naturaleza técnica y complejo. El especialista señaló que en la última prórroga solo se formalizaron 64 de los 31,000 mineros en el registro.

Según Arenas, los principales "cuellos de botella" que impiden la formalización son dos: la falta de acuerdo de explotación entre los mineros y los concesionarios, y el hecho de que el Ministerio de Energía y Minas no llegó a revisar los miles de instrumentos de gestión ambiental presentados.

Arenas también advirtió que el Reinfo funciona básicamente como un "manto de impunidad" en algunos casos, permitiendo camuflar la producción ilegal y eximiendo a los mineros inscritos de investigaciones o denuncias por contaminación ambiental.

Como único punto positivo de la votación, el especialista destacó que no se aprobó la reincorporación de los 50,000 mineros que habían sido previamente excluidos del registro. Mencionó que estos mineros excluidos eran considerados "puro papel" y que la minería ilegal necesita reinfos vigentes (los 31,000), no reinfos suspendidos.