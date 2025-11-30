Renzo Reggiardo asegura que la MML no cobrará peajes hasta que resuelva el tema legal con Rutas de Lima

El alcalde de Lima señaló que el municipio capitalino se hará cargo de los servicios de mantenimiento en las vías de forma temporal ante el anuncio de que la concesionaria dejará de operar este martes.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró este domingo que no se cobrarán peajes en la capital hasta que resuelva el tema legal con Rutas de Lima. Además, garantizó que la MML se hará cargo del mantenimiento de vías si es que la empresa concesionaria deja de operar.

"Yo he dado la orden de no hacer uso de las casetas en tanto este proceso siga abierto. Vamos a brindar los servicios porque es lo que corresponde. No vamos a cobrar por lo menos hasta tener la claridad del proceso judicial porque este sigue abierto. Nosotros vamos a dar el servicio a la población que transite por estas vías", afirmó en el programa 'Punto Final'.

Reggiardo aseveró que la Municipalidad de Lima se hará cargo de los servicios de mantenimiento, recojo de basura, atender emergencias y un plan de señalización para que la gente no se exceda en velocidad con un presupuesto de seis millones de soles. No obstante, aclaró que la comuna verá la situación de los trabajadores de Rutas de Lima, quienes se quedarían sin trabajo.

"Hemos venido conversando con el sindicato y los trabajadores de Rutas de Lima y nos apena muchola situación. Veremos de qué forma, no quiero ofrecer nada que no se pueda ofrecer, pero veremos de qué forma se perjudiquen lo menos posible", añadió.



El alcalde de Lima negó las versiones de que la MML se encuentre sobre endeudada y señaló que tienen 2 980 millones de soles ya asignados a obras de infraestructura.

Abandonarán los peajes

El concesionario Rutas de Lima (RDL) estimó que dejaría de operar desde el martes 2 de diciembre, después de que se agotaran sus reservas de caja por las decisiones judiciales que suspendieron el cobro de peaje en las garitas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur.

A través de un comunicado, RDL señaló que la suspensión del cobro de peajes en estas dos estaciones hizo que la empresa pierda prácticamente la totalidad de sus ingresos y consuma aceleradamente sus reservas de caja operativa.

Vía Expresa Sur

Reggiardo indicó que la Vía Expresa Sur “es una obra prácticamente terminada” y estimó que estará 100% operativa durante el primer trimestre del 2026.

"Están faltando hacer algunas correcciones de viabilidad, pero yo reitero que en el primertrimestre del próximo año va a estar 100 % lista para ser utilizada porque es un gran aporte", puntualizó.