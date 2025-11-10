Retiro AFP 2025: calcula cuándo inscribirte y cuánto te toca cobrar

El registro de las solicitudes para el retiro de AFP sigue vigente, con lo cual los afiliados a las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) pueden disponer de hasta 4 UIT de sus fondos. A continuación, calcula cuándo te corresponde cobrar según tu fecha de inscripción y cuánto recibirás.

Calculadora del retiro AFP 2025

RPP te trae la calculadora gratuita que permitirá que puedas consultar la fecha en la que te toca procesar tu solicitud del retiro AFP según el cronograma oficial. Además, también podrás simular los montos a recibir y también las fechas de pago estimado de cada armada.

¿Cuándo y cuánto te toca recibir del retiro AFP 2025?

La SBS dispuso que, en el marco del octavo retiro AFP, se permita a los afiliados disponer de un máximo de 4 UIT, lo cual asciende a S/ 21,400, con cargo a la Cuenta Individual de Capitalización (CIC). El pago se realizará en cuatro armadas, con pagos de 1 UIT (S/ 5,350.00) por cada ocasión.

Es importante recordar que el primer desembolso del retiro AFP se realiza en los primeros 30 días de registrada la solicitud, mientras que los siguientes son cada 30 días hasta completar el último pago.

Si tu DNI termina en letra : podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre. Si tu DNI termina en 0 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre. Si tu DNI termina en 1 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre. Si tu DNI termina en 2 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre. Si tu DNI termina en 3 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre. Si tu DNI termina en 4: podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre. Si tu DNI termina en 5 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre. Si tu DNI termina en 6 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre. Si tu DNI termina en 7 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre. Si tu DNI termina en 8 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre. Si tu DNI termina en 9 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre. Periodo libre: del 4 de diciembre del 2025 al 18 de enero del 2026

El procedimiento del retiro AFP es 100% digital y gratuito. Este proceso se realizará por medio de la plataforma de tu AFP, por lo cual conoce los links oficiales para que no caigas en alguna estafa:



AFP Habitat – https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra – https://agenciadigital.afpintegra.pe/

Prima AFP – https://retiro.prima.com.pe/login

Profuturo AFP – https://www.profuturo.com.pe/Personas/novedades/descubre/octavo-retiro



¿Qué pasa si desisto de recibir mi retiro de AFP 2025?

En caso el afiliado haya registrado inicialmente su solicitud, pero desista posteriormente del retiro de sus fondos, podrá hacerlo comunicándose a su AFP hasta 10 días calendario previo a la fecha programada para cualquiera de los desembolsos. De esta manera, anulará el pago de los próximos desembolsos programados.