Retiro AFP en diciembre 2025: ¿Cuál es el cronograma para presentar tu solicitud y cuándo inicia el periodo libre?

| Fuente: ANDINA
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta todas las fechas claves de diciembre del octavo retiro de AFP y cuándo comienza el periodo libre si quieres presentar tu solicitud.

El procedimiento del octavo retiro de AFP sigue activo y en diciembre será la última oportunidad para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan registrar su solicitud de disponibilidad de hasta 4 UIT (ascendente a 21, 400 soles) de sus fondos. Conoce quiénes pueden ingresar su requerimiento en diciembre y también cuándo inicia el periodo libre.

► Calculadora de retiro AFP 2025: cuánto te toca recibir

Link oficial del retiro AFP 2025 para registrar tu solicitud


La Asociación de AFP inició el cronograma del octavo retiro en el pasado mes de octubre y, desde entonces, los afiliados tienen la oportunidad de solicitar el desembolso, el cual puede ser presentado de lunes a viernes, exclusivamente en el horario de 8:00 a.m. y 6:00 p.m.  y sin considerar los días feriados.

¿Quiénes pueden solicitar el retiro de AFP 2025 en diciembre 2025?

Según el cronograma publicado, las personas cuyo último dígito en su DNI terminen en 7, 8 y 9 se encuentran habilitados para acceder a la tercera fecha en diciembre 2025 en estos días:

  • Si el último dígito termina en 7, puedes solicitar tu retiro de AFP el 1 de diciembre
  • Si el último dígito termina en 8, puedes solicitar tu retiro de AFP el 2 de diciembre
  • Si el último dígito termina en 9, puedes solicitar tu retiro de AFP el 3 de diciembre
Cronograma del octavo retiro de AFP en diciembre 2025
| Fuente: Asociación de AFP

¿Cuándo inicia el periodo libre para el retiro de AFP 2025?


El periodo libre representa la última oportunidad que los afiliados a las AFP disponen para presentar su solicitud para acceder a hasta 4 UIT de sus fondos. En esta etapa, cualquier afiliado puede acceder a su requerimiento -sin considerar el último dígito o letra de su DNI- y el plazo es desde el 4 de diciembre al 18 de enero.

¿En cuánto demora el depósito del retiro AFP 2025?

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de la Ley del retiro AFP indica que el pago de las 4 UIT se realiza en cuatro armadas mensuales por cada UIT (equivalente a S/ 5,350). El plazo de depósito al afiliado es de máximo 30 días calendario de realizado el pedido de la solicitud.

Tags
retiro afp 2025 Retiro de AFP SBS

