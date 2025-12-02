Retiro AFP en diciembre 2025: ¿Cuál es el cronograma para presentar tu solicitud y cuándo inicia el periodo libre?

Consulta todas las fechas claves de diciembre del octavo retiro de AFP y cuándo comienza el periodo libre si quieres presentar tu solicitud.

El procedimiento del octavo retiro de AFP sigue activo y en diciembre será la última oportunidad para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan registrar su solicitud de disponibilidad de hasta 4 UIT (ascendente a 21, 400 soles) de sus fondos. Conoce quiénes pueden ingresar su requerimiento en diciembre y también cuándo inicia el periodo libre.

La Asociación de AFP inició el cronograma del octavo retiro en el pasado mes de octubre y, desde entonces, los afiliados tienen la oportunidad de solicitar el desembolso, el cual puede ser presentado de lunes a viernes, exclusivamente en el horario de 8:00 a.m. y 6:00 p.m. y sin considerar los días feriados.

¿Quiénes pueden solicitar el retiro de AFP 2025 en diciembre 2025?

Según el cronograma publicado, las personas cuyo último dígito en su DNI terminen en 7, 8 y 9 se encuentran habilitados para acceder a la tercera fecha en diciembre 2025 en estos días:

Si el último dígito termina en 7, puedes solicitar tu retiro de AFP el 1 de diciembre

Si el último dígito termina en 8, puedes solicitar tu retiro de AFP el 2 de diciembre

Si el último dígito termina en 9, puedes solicitar tu retiro de AFP el 3 de diciembre