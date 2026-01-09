Retiro de AFP 2026: amplían plazo para presentar solicitud de desenbolso hasta el lunes 19 de enero

En una actualización crucial para los aportantes, la Asociación de AFP confirmó a RPP que el plazo para registrar las solicitudes de retiro extraordinario se ha extendido hasta el lunes 19 de enero de 2026.

Como se recuerda, el cronograma comprendía el periodo libre entre el 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero 2026. El periodo libre representa la última oportunidad que los afiliados a las AFP disponen para presentar su solicitud para acceder a hasta 4 UIT de sus fondos.

En esta etapa, cualquier afiliado puede acceder a su requerimiento -sin considerar el último dígito o letra de su DNI

¿Cuándo recibirás el pago de tu retiro de AFP?

El desembolso se realizará hasta en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una, después de 30 días de ingresada la solicitud, y cada 30 días hasta completar el total solicitado.



La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya ha publicado el procedimiento operativo para el octavo retiro de fondos acumulados.



El afiliado que decida retirar sus fondos debe presentar su solicitud indicando el monto, dentro del plazo máximo de 90 días calendario, contados desde que la norma entre en vigencia; es decir, el 21 de octubre. Este paso se realizará de forma escalonada según el último dígito o letra del documento nacional de identidad (DNI) del solicitante.

Si es que el afiliado desea desistir de su solicitud de retiro de los fondos de su Cuenta Individual de Capitalización de Aportes Obligatorios (CIC), puede comunicarlo a la AFP por única vez hasta 10 días calendario antes de la fecha en que se haya programado cualquiera de los desembolsos, revocando el pago de los futuros desembolsos programados.

¿Cómo afecta la nueva UIT al monto del retiro?

Esta prórroga no solo ofrece más tiempo a los rezagados, sino que trae consigo un incremento en el dinero a recibir debido al cambio en el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El monto máximo que un afiliado puede retirar ha pasado de S/ 21,400 a S/ 22,000, lo que representa un aumento de S/ 600. Este cambio se debe a dos factores principales:

Incremento del valor de la UIT: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó que para el año 2026 el valor de la UIT sea de S/ 5,500, registrando un alza de S/ 150 frente a los S/ 5,350 que regían en 2025. Fecha de solicitud: Según el Reglamento de la SBS (Resolución N° 03444-2025), el valor de la UIT que se aplica es el que esté vigente a la fecha de presentación de la solicitud.

El experto Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, aclaró que "si presento mi solicitud ahora (en enero de 2026), se toma en cuenta la UIT del 2026, con lo cual retiraría en total S/ 22,000". Por el contrario, quienes realizaron el trámite hasta el 31 de diciembre de 2025, se rigen por la UIT anterior y el tope de S/ 21,400.

Bajo este nuevo valor, el pago de las 4 UIT solicitadas se dividirá ahora en armadas más altas. Cada una de las cuatro armadas mensuales será de hasta 1 UIT, equivalente a S/ 5,500 cada una. El primer desembolso se realizará a los 30 días de presentada la solicitud, y los siguientes cada 30 días calendario.

Recordatorio para el registro

El proceso continúa siendo 100 % digital a través de las agencias virtuales de cada AFP, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m..

La ampliación hasta el lunes 19 responde a que el sistema no permite registros durante el fin de semana, permitiendo así que todos los afiliados en el "periodo libre" logren completar su gestión con el beneficio del nuevo monto.

Links oficiales del retiro AFP