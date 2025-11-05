Retiro de AFP 2025: ¿Quiénes pueden registrar su solicitud en noviembre y en cuánto recibirán el pago?

Conoce a los grupos de afiliados que les toca registrar su solicitud en noviembre para acceder al desembolso del octavo retiro de AFP.

Desde octubre se encuentra habilitado el registro para solicitar el retiro de hasta 4 UIT de tus fondos en las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP). En tanto, en noviembre, otro grupo de afiliados tendrá la oportunidad de presentar sus requerimientos para disponer del desembolso. ¿A quiénes les toca?

El primer grupo de afiliados que pudo ingresar su solicitud en Octubre tras la apertura del proceso fueron aquellos cuyo DNI concluyó en letra o en los números 0, 1, 2 y 3.

¿Quiénes pueden solicitar el retiro de AFP en noviembre 2025?

Las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) compartieron el cronograma oficial para realizar el registro de solicitud de retiro de hasta 4 UIT - equivalentes a S/ 21 400-. Conoce las personas que podrán solicitar en todo noviembre 2025:

Si el último dígito de tu DNI acaba en 4: podrás presentar tu solicitud de retiro el lunes 3, martes 4 y miércoles 26 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el lunes 3, martes 4 y miércoles 26 de noviembre. Si el último dígito de tu DNI acaba en 5 : podrás presentar tu solicitud de retiro el miércoles 5, jueves 6 y jueves 27 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el miércoles 5, jueves 6 y jueves 27 de noviembre. Si el último dígito de tu DNI acaba en 6 : podrás presentar tu solicitud de retiro el viernes 7, lunes 10 y viernes 28 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el viernes 7, lunes 10 y viernes 28 de noviembre. Si el último dígito de tu DNI acaba en 7 : podrás presentar tu solicitud de retiro el martes 11 y miércoles 12 de noviembre. (También podrán hacerlo el lunes 1 de diciembre)

: podrás presentar tu solicitud de retiro el martes 11 y miércoles 12 de noviembre. (También podrán hacerlo el lunes 1 de diciembre) Si el último dígito de tu DNI acaba en 8 : podrás presentar tu solicitud de retiro el jueves 13 y viernes 14 de noviembre. (También podrán hacerlo el martes 2 de diciembre)

: podrás presentar tu solicitud de retiro el jueves 13 y viernes 14 de noviembre. (También podrán hacerlo el martes 2 de diciembre) Si tu DNI acaba en 9 : podrás presentar tu solicitud de retiro el lunes 17 y martes 18 de noviembre. (También podrán hacerlo el martes 2 de diciembre)

: podrás presentar tu solicitud de retiro el lunes 17 y martes 18 de noviembre. (También podrán hacerlo el martes 2 de diciembre) Además, tendrán una tercera oportunidad de registrarlo si tu DNI tiene estos últimos dígitos: si acaba en letra, podrás presentar también la solicitud el miércoles 19 de noviembre; si acaba en 0, el jueves 20; si termina en 1, el viernes 21; si finaliza en 2, el lunes 24; y si acaba en 3, el martes 25.

Cronograma completo del octavo retiro de AFP