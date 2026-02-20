¿Otro gasto para motociclistas? MTC evalúa retornar a la placa azul, pero AAP alerta sobrecostos y menor control vehicular

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) emplazó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante lo que consideran un retroceso en la fiscalización vehicular. El gremio advirtió que la implementación de la placa blanca para motocicletas y trimotos es un avance ya en marcha que no debería ser interrumpido por cambios de criterio que generan incertidumbre.

La AAP defendió la actual placa blanca, destacando que su diseño de mayor tamaño (17 x 20 cm), fondo blanco y caracteres de alto contraste permiten una identificación más precisa. Además, estas placas integran elementos de seguridad avanzados como hologramas y códigos QR que vinculan el número de matrícula con el VIN del vehículo.

Según el comunicado oficial, estos beneficios son fundamentales para el orden público: "Su mayor visibilidad y legibilidad permiten una identificación más rápida y precisa, reduciendo significativamente los márgenes de informalidad, adulteración y evasión de control".

El conflicto surge ante la posibilidad de que el MTC retorne al antiguo formato azul de manera temporal hasta noviembre de 2026, una medida que la AAP califica de poco lógica. "No resulta razonable que estas especificaciones tengan un carácter temporal ni que se plantee que se deba retornar al formato azul anterior".

La asociación señala que las políticas de control vial deben ser estables: "La fiscalización y la seguridad ciudadana no pueden depender de medidas transitorias ni de cambios de criterio que debilitan la identificación vehicular".

El riesgo del "replaqueo" y la Placa Mercosur

Un punto mencionado es el impacto económico para los usuarios. De regresar al formato anterior, quienes compren motocicletas entre julio y noviembre de 2026 se verían obligados a realizar un "replaqueo" posterior para cumplir con la Ley 32184.

Por ello, la AAP exhortó al MTC a consolidar la placa blanca como el estándar oficial hasta que se implemente de forma definitiva la placa Mercosur. Esta última contará con siete dígitos y un chip RFID, una medida que ya fue ordenada por el Congreso y el propio MTC hace 14 meses, y que no supondrá un gasto adicional para el ciudadano.