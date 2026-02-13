Últimas Noticias
¿Saldrás en San Valentín? Cuidado, robo de celulares aumenta en esta fecha

La hora en la que se reportaron más robos fue a las 10 a. m. entre los años 2023 y 2025.
La hora en la que se reportaron más robos fue a las 10 a. m. entre los años 2023 y 2025.
Geraldine Hernández

por Geraldine Hernández

·

En 2025, el número de robos reportados el Día de los Enamorados alcanzó la cifra de 4175, un 4.5 % más que el promedio mensual (3997).

Un día que está pensado para pasarla en pareja, entre amigos o familia, puede convertirse en un día para lamentar. En el Día de San Valentín, los reportes de robos de celulares se incrementaron hasta en un 5.9 % en los últimos tres años, respecto de su promedio mensual.

En este contexto, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) recomienda a los usuarios, que celebrarán esta fecha especial, tomar medidas preventivas de seguridad adicionales para proteger su información personal.

Según la información enviada por las empresas operadoras al OSIPTEL, en 2023, en pleno Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, se reportaron 5368 celulares robados, lo que representó una diferencia porcentual de 5.8 % respecto al promedio mensual alcanzado en febrero (5075) de ese año.

Un año más tarde, el mismo 14 de febrero de 2024 se reportaron 4975 robos, lo que significó un incremento de 5.9 % frente al promedio mensual (4700); mientras que, en 2025, el número de robos reportados el Día de los Enamorados alcanzó la cifra de 4175, un 4.5 % más que el promedio mensual (3997).

Además, entre los años 2023 y 2025, las horas con mayor incidencia de reportes de sustracción de celulares se concentraron alrededor de las 10 a. m. y de las 8 p. m. Por ello, el organismo regulador alerta a los usuarios a ser especialmente cautelosos no solo en San Valentín, sino también en otras fechas festivas, cuando la concentración de actividades sociales incrementa el riesgo de robo.

¿Qué medidas de seguridad se pueden tomar? 

Frente al aumento de robos y fraudes digitales, es clave tomar medidas simples pero efectivas para proteger nuestros datos. Estas son cinco acciones básicas que todos deberíamos aplicar:

  1. Protege tu línea (chip SIM)

    • Activa y cambia el PIN de la tarjeta SIM.

    • Guarda tu código IMEI (*#06#).

  2. Refuerza el acceso a tu equipo

    • Activa doble autenticación (huella, rostro o código adicional).

    • Si es posible, habilita contraseña para apagar el celular.

    • Desactiva la depuración USB (en Android).

  3. Asegura tu cuenta principal (Google o iCloud)

    • No guardes la clave en el celular.

    • Activa el rastreo y bloqueo remoto para ubicar o borrar el equipo si lo roban.

  4. Fortalece tus contraseñas y haz respaldos

    • Usa claves seguras en bancos y aplicaciones.

    • Realiza copias de seguridad periódicas.

  5. Mantén el celular actualizado y sé precavido

    • Instala parches de seguridad y antivirus.

    • Revisa los permisos de las apps.

    • No confíes en llamadas, mensajes o enlaces sospechosos.


San Valentín Robo Osiptel celulares inseguridad ciudadana

